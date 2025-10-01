W Julinku odbędzie się #JULIMPIC – obóz sportowy dla kobiet, prowadzony przez mistrza olimpijskiego Dawida Tomalę i mistrzynię świata fitness Kasię Dziurską.

Dawid Tomala zdradzi sekrety swojego treningu, dzieląc się doświadczeniem i radami, jak unikać błędów, by osiągnąć sportowy sukces.

Oprócz intensywnych ćwiczeń, w programie znajdą się warsztaty kulinarne, spacery po Puszczy Kampinoskiej oraz wieczorne opowieści mistrza.

Chcesz poznać innowacyjne metody treningowe i poprawić kondycję pod okiem ekspertów? Sprawdź szczegóły i dołącz do #JULIMPIC!

Już w październiku w Julinku odbędzie się wyjątkowy obóz sportowy dla kobiet #JULIMPIC. Uczestniczki będą miały niepowtarzalną okazję trenować pod okiem mistrza olimpijskiego Dawida Tomali oraz mistrzyni świata fitness Kasi Dziurskiej. To pierwsza edycja wydarzenia, które łączy profesjonalne treningi z warsztatami i relaksem w sercu Puszczy Kampinoskiej. Obóz potrwa od 3 do 5 października.

Dawid Tomala: "Chcę się podzielić wiedzą i pomóc unikać błędów"

Dla wielu uczestniczek możliwość trenowania z mistrzem olimpijskim będzie główną motywacją do wzięcia udziału w obozie. Dawid Tomala podkreśla, że po okresie pełnego skupienia na własnej karierze, cieszy się na możliwość pracy z innymi i dzielenia się swoim doświadczeniem.

- Cieszę się, że będę miał okazję uczestniczyć w tym obozie, gdzie będę mógł opowiedzieć o swojej drodze do sukcesu, podzielić się metodami treningowymi i tym, na co zwrócić uwagę - zapowiada Dawid Tomala. - Bardzo często pracując z amatorami, którzy dochodzą do jakiejś ściany, mogę pomóc im przeskoczyć przeszkody. Myślę, że ja miałem ich na tyle dużo, że mogę komuś pomóc w tym, żeby nie popełniał przede wszystkim tych błędów, które ja popełniłem.

Mistrz olimpijski z Tokio dodaje, że jego doświadczenie może być cennym wsparciem dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

- Każdy sportowiec, który osiągnął mistrzostwo, jest autorytetem, więc też na pewno ten mój przekaz będzie zdecydowanie mocniejszy. Chcę się podzielić tym, w jaki sposób również inni, mam nadzieję, te swoje mniejsze bądź większe sukcesy będą odnosili - uważa.

#JULIMPIC: Nowoczesny trening i modelowanie sylwetki pod okiem mistrza

Program obozu #JULIMPIC zakłada m.in. trening z Dawidem Tomalą oparty na nowoczesnych metodach. Co to oznacza w praktyce? Mistrz zamierza pokazać uczestniczkom, jak prawidłowo wykorzystywać nowe technologie, takie jak obuwie z włóknem węglowym, by nie zrobić sobie krzywdy.

- Chciałbym podzielić się metodami treningowymi, które ja stosowałem, w jaki sposób robiłem progres, korzystając też z metod treningowych innych narodowości. Chciałbym je przedstawić, żeby każdy mógł dobrać coś dla siebie - wyjaśnia Tomala.

Częścią zajęć z mistrzem będzie także modelowanie sylwetki. Jak podkreśla, nie chodzi tylko o sport, ale również o codzienne funkcjonowanie i zdrowie.

- Częścią naszego treningu jest również trening siłowy i z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Taką chorobą cywilizacyjną jest ból w plecach. Bardzo dużo siedzimy, więc pokażę, w jaki sposób wzmocnić nasz organizm, żeby nawet w codziennym funkcjonowaniu żyło nam się lepiej i łatwiej - podkreśla sportowiec.

Nie tylko sport. Co jeszcze w programie obozu #JULIMPIC?

Obóz #JULIMPIC odbędzie się w dniach 3-5 października w malowniczym otoczeniu Julinka, zaledwie 30 km od Warszawy. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie to znacznie więcej niż tylko treningi. W planie przewidziano zajęcia modelujące sylwetkę, treningi rozluźniające oraz poranne spacery z kijkami po Puszczy Kampinoskiej.

Uczestniczki wezmą także udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez szefa kuchni Łukasza Guzińskiego, a wieczorem Dawid Tomala opowie o swojej drodze do olimpijskiego złota. Bazą obozu będzie kameralny hotel B&B Julinek. Ze względu na charakter wydarzenia, liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

Tel.: 22 611 61 16

Strona: www.bbjulinek.pl

Adres: B&B Julinek, Julinek 1, 05-084 Leszno k. Warszawy