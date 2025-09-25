Wyjątkowy obóz sportowy #JULIMPIC dla kobiet w Julinku pod Warszawą to szansa na trening z mistrzem olimpijskim Dawidem Tomalą i mistrzynią świata fitness Kasią Dziurską.

Dawid Tomala podzieli się wiedzą na temat nowoczesnych metod treningowych i modelowania sylwetki, a także doświadczeniem z drogi do olimpijskiego złota.

Poza intensywnymi treningami, program obejmuje warsztaty kulinarne i relaks w otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w dniach 3-5 października.

Odkryj, jak połączyć profesjonalny sport z codziennym zdrowiem i relaksem – liczba miejsc jest ograniczona!

Dawid Tomala o swojej roli: "Chcę się podzielić wiedzą"

Dla wielu uczestniczek możliwość trenowania z mistrzem olimpijskim będzie główną motywacją do wzięcia udziału w obozie. Dawid Tomala podkreśla, że po okresie pełnego skupienia na własnej karierze, cieszy się na możliwość pracy z innymi i dzielenia się swoim doświadczeniem.

- Cieszę się, że będę miał okazję uczestniczyć w tym obozie, gdzie będę mógł opowiedzieć o swojej drodze do sukcesu, podzielić się metodami treningowymi i tym, na co zwrócić uwagę - zapowiada Dawid Tomala. - Bardzo często pracując z amatorami, którzy dochodzą do jakiejś ściany, mogę pomóc im przeskoczyć przeszkody. Myślę, że ja miałem ich na tyle dużo, że mogę komuś pomóc w tym, żeby nie popełniał przede wszystkim tych błędów, które ja popełniłem.

Mistrz olimpijski z Tokio dodaje, że jego doświadczenie może być cennym wsparciem dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

- Każdy sportowiec, który osiągnął mistrzostwo, jest autorytetem, więc też na pewno ten mój przekaz będzie zdecydowanie mocniejszy. Chcę się podzielić tym, w jaki sposób również inni, mam nadzieję, te swoje mniejsze bądź większe sukcesy będą odnosili - uważa.

#JULIMPIC. Nowoczesne metody treningowe i modelowanie sylwetki

Program obozu #JULIMPIC zakłada m.in. trening z Dawidem Tomalą oparty na nowoczesnych metodach. Co to oznacza w praktyce? Mistrz zamierza pokazać uczestniczkom, jak prawidłowo wykorzystywać nowe technologie, takie jak obuwie z włóknem węglowym, by nie zrobić sobie krzywdy.

- Chciałbym podzielić się metodami treningowymi, które ja stosowałem, w jaki sposób robiłem progres, korzystając też z metod treningowych innych narodowości. Chciałbym je przedstawić, żeby każdy mógł dobrać coś dla siebie - wyjaśnia Tomala.

Częścią zajęć z mistrzem będzie także modelowanie sylwetki. Jak podkreśla, nie chodzi tylko o sport, ale również o codzienne funkcjonowanie i zdrowie.

- Częścią naszego treningu jest również trening siłowy i z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Taką chorobą cywilizacyjną jest ból w plecach. Bardzo dużo siedzimy, więc pokażę, w jaki sposób wzmocnić nasz organizm, żeby nawet w codziennym funkcjonowaniu żyło nam się lepiej i łatwiej - podkreśla sportowiec.

#JULIMPIC to więcej niż sport. Co w programie?

Obóz #JULIMPIC odbędzie się w dniach 3-5 października w malowniczym otoczeniu Julinka, zaledwie 30 km od Warszawy. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie to znacznie więcej niż tylko treningi. W planie przewidziano zajęcia modelujące sylwetkę, treningi rozluźniające oraz poranne spacery z kijkami po Puszczy Kampinoskiej.

Uczestniczki wezmą także udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez szefa kuchni Łukasza Guzińskiego, a wieczorem Dawid Tomala opowie o swojej drodze do olimpijskiego złota. Bazą obozu będzie kameralny hotel B&B Julinek. Ze względu na charakter wydarzenia, liczba miejsc jest ściśle ograniczona.

Nie czekaj – zarezerwuj swoje miejsce i bądź częścią pierwszej edycji #JULIMPIC!

Tek. 22 611 61 16

www.bbjulinek.pl

Adres: B&B Julinek, Julinek 1, 05-084 Leszno k. Warszawy

