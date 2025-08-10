Barcelona - Como 1907. Szokująca decyzja Hansiego Flicka w sprawie Wojciecha Szczęsnego

To będzie prawdziwy prolog dla wszystkich kibiców Barcelony tuż przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. "Duma Katalonii" w Pucharze Gampera będzie podejmować Como 1907. Podopieczni Hansiego Flicka będą chcieli zrobić wszystko, aby zmazać plamę z poprzedniego roku, gdzie zdecydowanie przegrali z AS Monaco (3:0). Niestety "Blaugrana" będzie musiała sobie poradzić bez jednego z liderów, czyli Roberta Lewandowskiego. Polak zmaga sie z kontuzją mięśnia uda w lewej nodze.

Wszystko wskazuje na to, że 36-latek opuści pierwsze spotkanie w sezonie z Mallorcą, jednak ma ambitny plan szybko wrócić na murawę, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl".

- Robert Lewandowski doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, ale na dziś prognozy o powrocie za 3-4 tygodnie są zbyt pesymistyczne. Lewandowski planuje wrócić na mecz La Liga z Levante (23 sierpnia) – napisał na Instagramie.

Dramat Wojciecha Szczęsnego. Hansi Flick wskazał na Joana Garcię

Wielu kibiców liczyło, że w starciu z Como od pierwszej minuty na murawie pojawi się Wojciech Szczęsny. Nic bardziej mylnego, Flick podjął decyzję w sprawie pierwszej XI, w której zabrakło Polaka.

Oto pierwsza XI Barcelony na spotkanie z Como:

Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin - Raphinha, Rashford, Lamine Yamal.

Niemiecki szkoleniowiec z powodu kontuzji Lewandowskiego dał szansę Marcusowi Rashfordowi, który będzie mógł przekonać szkoleniowca, aby ten postawił na niego w najbliższym spotkaniu z Mallorcą.

Początek spotkania Barcelona - Como 1907 o godzinie 21:00.