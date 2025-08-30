Barcelona straciła cierpliwość w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Hiszpańskie media z jasną informacją

Barcelona przyzwyczaiła swoich kibiców, że nie może brakować emocji nie tylko na boisku, ale także poza nim. Wojciech Szczęsny po podpisaniu nowego kontaktu musiał zostać ponownie zarejestrowany do gry w La Liga. Polak przez ten "drobny" szczegół opuścił już dwa spotkania z: Mallorcą oraz Levante.

- Po wypożyczeniu Inakiego Peni do Elche, Barcelona ma do dyspozycji tylko Joana Garcię jako bramkarza pierwszego składu, a Polak będzie zarejestrowany jako jego kompan - napisano w "Mundo Deportivo".

Hansi Flick ma ogromne problemy, ponieważ przez te zawirowania nie ma do dyspozycji pełnego składu. Władze Barcelony miały czekać do zakończenia sprawy z Oriolem Romeu i Hectorem Fortem. Radio "COPE" przekazało zwrot akcji w sprawie rejestracji Szczęsnego.

Barcelona chce zrobić to jak najszybciej! Zwrot w sprawie Wojciecha Szczęsnego

Barcelona nie ma zamiaru dłużej czekać na rozwój sytuacji w sprawie Romeu i Forta. "Duma Katalonii" chce jak najszybciej rozwiązać sprawę z rejestracją Szczęsnego, o czym poinformowało Radio "COPE". Władze klubu chcą wykorzystać powołania na nowe gwarancje bankowe, których suma ma wynieść 5 milionów euro. Wszelkie dokumentu w sprawie Szczęsnego i Bardghjiego, teraz wszystko jest w rękach ligi.

Barcelona po pierwszych dwóch meczach ma na swoim koncie komplet punktów. Choć w starciu z Levante było blisko wpadki. Gospodarze prowadzili już 2:0, ale w drugiej połowie to Barcelona mogła się cieszyć ze zwycięstwa po bramkach Pedriego, Ferrana Torresa oraz samobójczym trafieniu Unaia Elgezabala Udondo.

31 sierpnia "Blaugrana" zmierzy się z Rayo Vallecano i będzie to ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną.