Fatalne wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Problemy FC Barcelony

W Barcelonie okienko transferowe nie może być spokojne. Przed tym sezonem kontrakt Wojciecha Szczęsnego zdążył wygasnąć, zanim klub podpisał z nim nową, dwuletnią umowę. Ten drobny szczegół - koniec poprzedniej umowy - sprawił, że Polak na nowo musi zostać zarejestrowany do gry w La Liga. A to od kilku lat zmora FC Barcelony. Najgłośniejszym przypadkiem było odejście Leo Messiego, gdy "Duma Katalonii" nie była w stanie go zarejestrować pomimo chęci obu stron. Przypadek Szczęsnego nie jest aż tak drastyczny, ale polski bramkarz ominął już nie ze swojej winy pierwszy mecz nowego sezonu z Mallorcą (3:0).

Oficjalnie: Wojciech Szczęsny nie został zarejestrowany. Polski bramkarz poza kadrą Barcelony!

Fatalne wieści ws. rejestracji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie

Kibice Barcelony mieli nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy, a sytuację uda się rozwiązać do kolejnego meczu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na coś zupełnie innego. Dziennikarze "Mundo Deportivo" przekazali w środę (20 sierpnia), że Szczęsny najprawdopodobniej ominie także sobotni mecz La Liga z Levante!

"Rejestracja Szczęsnego może zostać opóźniona, być może do trzeciego meczu z Rayo Vallecano. Zarówno Szczęsny, jak i Roony [Bardghji - red.] zostaną zarejestrowani, gdy tylko odejścia Inakiego Peni i Hectora Forta zostaną sfinalizowane" - przekazano w tekście. Odejścia Peni i Forta mają być kluczowe, aby umożliwić rejestrację innych piłkarzy.

Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego. Hansi Flick spotkał się z Polakiem, przekazał mu to osobiście

W zawieszeniu wisi także lewy obrońca Gerard Martin, ale jego sytuacja ma być lepsza. "Mundo Deportivo" twierdzi, że znajdzie się w kadrze już na mecz z Levante, korzystając na odejściu Oriola Romeu. Przypomnijmy, że Barcelona zagra na wyjeździe z Levante w najbliższą sobotę, 23 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:30.

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie