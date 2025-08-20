Fatalne wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Problemy FC Barcelony

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-08-20 13:09

Wojciech Szczęsny ominął pierwszy mecz FC Barcelony w nowym sezonie La Liga, ponieważ klub nie zdołał zarejestrować go przed startem rozgrywek. Okazuje się, że jego sytuacja wcale nie musi rozwiązać się przed kolejnym meczem! Hiszpańscy dziennikarze informują, że polski bramkarz ominie także najbliższe starcie Barcelony z Levante.

Wojciech Szczęsny

i

Autor: Art Service Wojciech Szczęsny

W Barcelonie okienko transferowe nie może być spokojne. Przed tym sezonem kontrakt Wojciecha Szczęsnego zdążył wygasnąć, zanim klub podpisał z nim nową, dwuletnią umowę. Ten drobny szczegół - koniec poprzedniej umowy - sprawił, że Polak na nowo musi zostać zarejestrowany do gry w La Liga. A to od kilku lat zmora FC Barcelony. Najgłośniejszym przypadkiem było odejście Leo Messiego, gdy "Duma Katalonii" nie była w stanie go zarejestrować pomimo chęci obu stron. Przypadek Szczęsnego nie jest aż tak drastyczny, ale polski bramkarz ominął już nie ze swojej winy pierwszy mecz nowego sezonu z Mallorcą (3:0).

Wojciech Szczęsny w Barcelonie
12 zdjęć

Fatalne wieści ws. rejestracji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie

Kibice Barcelony mieli nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy, a sytuację uda się rozwiązać do kolejnego meczu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na coś zupełnie innego. Dziennikarze "Mundo Deportivo" przekazali w środę (20 sierpnia), że Szczęsny najprawdopodobniej ominie także sobotni mecz La Liga z Levante!

"Rejestracja Szczęsnego może zostać opóźniona, być może do trzeciego meczu z Rayo Vallecano. Zarówno Szczęsny, jak i Roony [Bardghji - red.] zostaną zarejestrowani, gdy tylko odejścia Inakiego Peni i Hectora Forta zostaną sfinalizowane" - przekazano w tekście. Odejścia Peni i Forta mają być kluczowe, aby umożliwić rejestrację innych piłkarzy.

W zawieszeniu wisi także lewy obrońca Gerard Martin, ale jego sytuacja ma być lepsza. "Mundo Deportivo" twierdzi, że znajdzie się w kadrze już na mecz z Levante, korzystając na odejściu Oriola Romeu. Przypomnijmy, że Barcelona zagra na wyjeździe z Levante w najbliższą sobotę, 23 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:30.

