Celta Vigo – FC Barcelona: Co z występem Lewandowskiego?! Jasny komunikat

- FC Barcelona zmierzy się w niedzielę, 9 listopada z Celtą Vigo w La Liga
- Fani zastanawiają się, czy na boisku tuż przed przerwą reprezentacyjną zobaczymy obu Polaków
- Czy Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zagrają w meczu Celta – FC Barcelona?
- Hiszpańskie media opublikowały w tej sprawie specjalny komunikat
Celta Vigo – FC Barcelona: Czy Lewandowski i Szczęsny zagrają w meczu?
Czas na ostatnią kolejkę ligową przed przerwą reprezentacyjną. Ostatnie mecze przed przyjazdem piłkarzy na zgrupowania kadr narodowych dostarczą na pewno wielkich emocji – także dla polskich kibiców. Wśród nich są oczywiście także polscy piłkarze. W meczu Celta Vigo – FC Barcelona na boisko może wybiec dwóch Polaków, Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Pierwszy z nich wrócił niedawno do gry po kontuzji, której nabawił się podczas ostatniego zgrupowania.
Spotkanie „Dumy Katalonii” z Celtą Vigo z pewnością dostarczy emocji. I niewykluczone, że na boisku zobaczymy obu Polaków. Hiszpańskie media są w tej sprawie zgodnie. Trener Hansi Flick powinien postawić zarówno na Wojciecha Szczęsnego, jak i Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce.
Robert Lewandowski wróci na Camp Nou?! Pilne wiadomości prosto z Barcelony
AS i Marca różnią się w przewidywanych składach tylko w obsadzie jednej pozycji. Kto będzie biegał u boku Lewandowskiego? Według AS-a, ma być to Ferran Torres i Lamine Yamal. Z kolei Marca stawia na Marcusa Rashforda i Lamine'a Yamala.
Przewidywany skład Barcelona na mecz z Celtą Vigo: Szczęsny - Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia - Fermin, Casado, Frenkie de Jong - Ferran, Lewandowski, Yamal
O której godzinie mecz Celta Vigo – FC Barcelona? Gdzie oglądać?
„Duma Katalonii” walczy o powrót na drugie miejsce w ligowej tabeli. W tej kolejce wyprzedził ich Villarreal, który pokonał Osasunę Pampeluna. Mecz Celta Vigo – FC Barcelona został zaplanowany na niedzielę, 9 listopada. Początek spotkania o godzinie 21:00.
Fatalne wieści dla Wojciecha Szczęsnego! Trener FC Barcelona wszystko potwierdził
Mecz Celta Vigo – FC Barcelona można oglądać na kanale Canal+ Sport. Relacja na żywo „akcja po akcji” dostępna będzie na SuperSport.se.pl.