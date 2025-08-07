Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego. Zniszczyli jego marzenia?!

Złota Piłka: Dwójka Polaków nominowana do nagrody

Robert Lewandowski i Ewa Pajor znaleźli się w gronie 30 nominowanych do prestiżowej nagrody „France Football” dla najlepszego piłkarza i piłkarki świata za sezon 2024/25. Oboje reprezentują barwy Barcelony – Lewandowski gra w męskiej drużynie, Pajor dołączyła tego lata do żeńskiego zespołu po latach spędzonych w Wolfsburgu.

Ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 22 września w Paryżu. Dla Lewandowskiego to powrót na listę po rocznej przerwie – w poprzednim głosowaniu zabrakło go w finałowej trzydziestce. Z kolei Ewa Pajor była w 2023 roku sklasyfikowana na 29. miejscu, a teraz znów ma szansę powalczyć o najwyższe laury. Rok temu wśród kobiet zwyciężyła jej klubowa koleżanka Aitana Bonmati, a wśród mężczyzn – Rodri z Manchesteru City.

Ewa Pajor walczy o Złotą Piłkę! Niesamowita informacja gruchnęła w czwartkowe popołudnie

Zagraniczne media: Lewandowski poza TOP10 Złotej Piłki

Niestety, najlepszych wiadomości dla polskiego napastnika nie ma „Blecher Report”. Branżowy portal dokonał analizy i przekazał przykre wiadomości dla Roberta Lewandowskiego. Według ich oceny, snajper Barcelony nie ma szans na znalezienie się w czołowej dziesiątce tegorocznego plebiscytu.

Według ostatnich zestawień wśród faworytów do zdobycia „Złotej Piłki” - największymi faworytami do końcowego triumfu mają być Ousmane Dembele, Raphinha i Lamine Yamal.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.