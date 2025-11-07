Kolejne złe wieści z Barcelony. Poważna kontuzja tuż przed zgrupowaniami, to złamanie

Poważny uraz piłkarza Barcelony

Bieżący sezon nie układa się po myśli Barcelony – nie tylko ze względów sportowych, ale przede wszystkim z powodu licznych kontuzji, które od początku rozgrywek znacząco osłabiają zespół. Z problemami zdrowotnymi mierzył się już dwukrotnie Robert Lewandowski, z gry wypadał Lamine Yamal, a nadal niedostępni pozostają Raphinha i bramkarz Joan Garcia.

Podczas meczu z Brugge do grona kontuzjowanych dołączył Eric Garcia. Obrońca, ceniony przez Flicka, zderzył się głową z Romeo Vermantem i natychmiast było widać, że uraz jest bolesny.

Dzień po spotkaniu klub potwierdził diagnozę. „Eric Garcia, zawodnik pierwszej drużyny, doznał złamania nosa. Dla piłkarza przygotowana zostanie maska ochronna, a jego występ przeciwko Celcie zależy od tempa rekonwalescencji” – poinformowała Barcelona w komunikacie. Piłkarz nie był w planach selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Luisa De la Fuente, który w piątkowe popołudnie ogłosił listę powołanych na mecze z Gruzją i Turcją.

Po czterech kolejkach Ligi Mistrzów „Duma Katalonii” ma na koncie siedem punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli. W LaLidze z kolei musi gonić prowadzący Real Madryt.

