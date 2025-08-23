Levante – FC Barcelona: Wiadomo, co z występem Lewandowskiego. Jasny przekaz z Katalonii

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-23 19:12

Robert Lewandowski wróci do gry w meczu Levante – FC Barcelona? Polski piłkarz, według medialnych doniesień, planował znów zagrać na tym spotkaniu. Hansi Flick przed meczem nie potwierdził, czy Lewandowski jest już gotowy do gry. Pojawiły się ważne informacje ze stolicy Katalonii. Czy polski napastnik może zagrać w pierwszym meczu La Liga?

Levante – FC Barcelona: Czy Robert Lewandowski zagra w meczu?

Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick nie potwierdził jeszcze, czy Robert Lewandowski zagra w sobotnim meczu 2. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy przeciwko Levante. Polak, który wraca po kontuzji uda, od kilku dni trenuje już z drużyną, ale decyzja w sprawie jego występu zapadnie tuż przed spotkaniem.

Obrońcy tytułu rozpoczęli sezon pewnym zwycięstwem nad Mallorcą 3:0, jednak w tamtym meczu zabrakło polskich piłkarzy. Wojciech Szczęsny – po podpisaniu nowego kontraktu – nie został jeszcze zgłoszony do rozgrywek, a Lewandowski, który w czwartek świętował 37. urodziny, pauzował z powodu urazu.

Jak informują hiszpańskie media, Robert Lewandowski miał otrzymać zielone światło na występ w meczu Levante – FC Barcelona. O tym, czy pojawi się na boisku przekonamy się ok. godziny 20:00.

Rashford zastąpi Lewandowskiego w meczu z Levante?

Sobotnie starcie z beniaminkiem w Walencji (godz. 21.30) może być okazją do powrotu Lewandowskiego na boisko. Napastnik przez ostatnie dwa dni trenował normalnie z zespołem, co zwiększa jego szanse na grę. O miejsce w ataku rywalizuje jednak z Ferranem Torresem, który zdobył gola w pierwszej kolejce.

– Zobaczymy, mam pewne przemyślenia na temat możliwego przebiegu meczu i tego, co możemy zmienić. Ostatecznie posiadamy różne opcje na pozycji numer dziewięć – powiedział Flick. – Ferran strzelił ostatnio gola i to najlepszy argument, żeby znów wystąpił. Postaramy się uwzględnić Roberta, jeśli to będzie możliwe – dodał.

Szkoleniowiec Barcelony zaznaczył, że w kontekście obsady ataku należy brać pod uwagę również Marcusa Rashforda. Angielski napastnik, wypożyczony z Manchesteru United, wszedł z ławki w drugiej połowie meczu z Mallorcą.

– On daje nam więcej możliwości. Lepiej zna pozycję numer 11, czyli skrzydło, ale dzięki jego mocnym stronom, grze z pierwszej piłki i szybkości jest naprawdę pomocny w naszej taktyce – podkreślił Flick.

