Real Madryt – FC Barcelona: Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać 26.10.2025?

2025-10-26 11:28

Czas na największy hit w Europie. W niedzielę, 26 października FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Niestety, na boisku nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który leczy kontuzję po zgrupowaniu reprezentacji Polski. Gdzie oglądać niedzielne El Clasico: Real Madryt – FC Barcelona?

  • Rywalizacja Realu z Barceloną to największy hit w Europie, nazywany derbami Starego Kontynentu
  • W niedzielę 26 października odbędzie się pierwsze El Clasico w tym sezonie
  • Gdzie można oglądać niedzielny mecz Real Madryt – FC Barcelona?

El Clasico: Barcelona bez Hansiego Flicka

Odwołanie Barcelony od kary dla trenera Hansiego Flicka zostało ostatecznie odrzucone. Jak poinformował klub w piątkowym komunikacie, niemiecki szkoleniowiec nie poprowadzi drużyny w nadchodzącym El Clasico przeciwko Realowi Madryt, który odbędzie się w niedzielę 26 października o 16:15.

Zawieszenie jest konsekwencją wydarzeń z poprzedniej kolejki La Liga, w której Barcelona pokonała Gironę 2:1. Flick, reagując zbyt impulsywnie na decyzje sędziów, zobaczył dwie żółte kartki, a następnie czerwoną. Klub próbował anulować tę decyzję, jednak Trybunał Administracyjny ds. Sportu (TAD) nie uwzględnił apelacji mistrzów Hiszpanii.

Jerzy Dudek zabrał głos przed El Clasico. Wskazuje, co czeka Szczęsnego w starciu z Mbappe

Problemy Barcelony przed meczem z Realem Madryt

W efekcie w niedzielnym hicie ligowym zespół Barcelony poprowadzi asystent trenera, Marcus Sorg, który pojawi się także na sobotniej konferencji prasowej. Dodatkowym problemem dla „Dumy Katalonii” pozostają kontuzje kluczowych zawodników — w tym Roberta Lewandowskiego oraz bramkarzy Joana Garcii i Marca-Andre ter Stegena.

Szansę gry od pierwszej minuty otrzyma więc najprawdopodobniej Wojciech Szczęsny. Po dziewięciu kolejkach Real prowadzi w tabeli z 24 punktami, a Barcelona traci do niego dwa oczka.

Wojciech Szczęsny w Barcelonie
Real Madryt – FC Barcelona: Gdzie oglądać mecz?

Real Madryt – FC Barcelona wzbudza ogromne zainteresowanie wśród kibiców. To prawdziwe derby Europy! El Clasico przyciągnie setki milionów kibiców na całym świecie. Gdzie będzie można oglądać ten mecz w Polsce?

Real – Barcelona transmitowane będzie w Polsce na dwóch kanałach – CANAL+ Sport oraz Eleven Sports 1. Stream online dostępny m.in. w CANAL+ online i Polsat Box Go.

