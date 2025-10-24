Nadchodzi "El Clasico": Real Madryt zmierzy się z Barceloną w hicie LaLiga, gdzie stawką jest pozycja lidera.

Wojciech Szczęsny, polski bramkarz Barcelony, stanie przed wyzwaniem zatrzymania skutecznego Kyliana Mbappe z Realu.

Jerzy Dudek prognozuje bramkowe show, wskazując na problemy obu drużyn w obronie.

Czy Szczęsny zdoła udowodnić swoją wartość w starciu gigantów i zmienić hierarchię w bramce Barcelony?

Real Madryt przystępuje do hitu jako lider, mając dwa punkty przewagi nad Barceloną. Do bramki Katalończyków wskoczył Wojciech Szczęsny, który zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię.

Jerzy Dudek: Występy Wojciecha Szczęsnego są bez zarzutu

Jak wypada po wejściu do bramki mistrza Hiszpanii? W poprzedniej kolejce polski golkiper został pokonany przez gracza Girony strzałem z przewrotki.

- Uważam, że, jego występy są bez zarzutu - mówi nam Dudek. - Oczywiście przegrane mecze PSG w Lidze Mistrzów czy Sevillą w LaLiga zawsze bolą. Szczególnie ten ostatni był zaskakujący. Jednak nie widziałem, żeby Wojtek popełnił w nim jakiś wielki błąd. Wiadomo, że strata czterech goli nigdy nie jest miłym uczuciem dla bramkarza - tłumaczy.

Hansi Flick po to zostawił Polaka w Barcelonie

Trener Hansi Flick zdecydował, że w tym sezonie numerem 1 będzie Garcia. Pytanie, czy obecnymi występami Szczęsny może "coś wygrać" dla siebie.

- Wojtek robi swoje - ocenia Dudek. - Dostał szansę od losu i broni co może. Ma renomę i autorytet. Wszyscy wiedzą na co go stać. Trener Flick po to go zostawił, aby w takiej sytuacji, która przydarzyła się z urazem Hiszpana, mieć doświadczonego golkipera, gotowego do gry - wyjaśnia.

Wojciech Szczęsny wygryzie Joana Garcię z bramki Barcelony?

Garcia wraca do zdrowia i niebawem będzie do dyspozycji niemieckiego szkoleniowca. Czy w ogóle możliwa jest zmiana w hierarchii bramkarzy Barcelony?

- Wszystko jest możliwe - zaznacza Dudek. - Ale zależy to w jakiej sytuacji będzie drużyna i jak będzie oceniana gra Wojtka - dodaje.

Jerzy Dudek zapowiada show w El Clasico

W niedzielę przed Szczęsnym i Barceloną prestiżowe starcie z Realem na Santiago Bernabeu. Na przeciwko Polaka stanie strzelecki goleador Mbappe, który jest w wybornej dyspozycji. W tym sezonie w dziewięciu występach zdobył dla "Królewskich" już dziesięć bramek w LaLiga.

- Kylian chyba odnalazł się pod okiem trener Xabiego Alonso - przekonuje były gracz Realu. - Wygląda bardzo dobrze, ale właśnie takie mecze są kluczowe, aby pokazać swoją pozycję i formę! Na pewno Francuz będzie groźny. Tak samo jak i młodzież Barcelony - zaznacza.

Xabi Alonso pracuje, aby Real złapał rytm i pewność siebie

Były kadrowicz uważa, że słabszą stroną obu gigantów jest gra w obronie. Dlatego prognozuje, że El Clasico będzie frajdą dla kibiców.

- To początek sezonu, ale te mecze są jak małe mistrzostwa - podkreśla. - Są bardzo ważne dla kibiców. Dla utrzymania dumy i wiary w pracę, którą wykonują piłkarze. Trener Alonso ciężko pracuje, aby Real złapał odpowiedni rytm i pewność na boisku. Oba zespoły mają spore problemy w obronie, więc nastawiam się na bramkowe show - zapowiada Dudek.

Kiedy mecz Real Madryt - Barcelona? Gdzie transmisja El Clasico?

Mecz Real Madryt - Barcelona w LaLiga odbędzie się w niedzielę, 26 października. Spotkanie zaplanowano na godz. 16.15. Transmisję z El Clasico będzie można zobaczyć w Canal+ Sport, Eleven Sports1.

