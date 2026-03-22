Robert Lewandowski na mecz z Rayo. Decyzja Hansiego Flicka, tak zagra FC Barcelona

"Lewy" złapał wiatr w żagle — w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów strzelił dwa gole ekipie Newcastle United. Niemal wszystkie media w Hiszpanii były jednak zdania, że tym razem to Ferran Torres zajmie miejsce na środku ataku Blaugrany.

Flick do końca martwił się o stan zdrowia kilku ważnych zawodników po meczu ze Newcastle. Niemiecki szkoleniowiec musi jednak radzić sobie z problemami kadrowymi. W wyjściowej jedenastce zamiast Eric García pojawi się Xavi Espart, co jest efektem problemów zdrowotnych po starciu z angielskim zespołem.

Choć Joan Garcia oraz Eric Garcia są już zdolni do gry, ten drugi zacznie spotkanie na ławce. Wciąż jednak lista nieobecnych jest długa — Andreas Christensen, Jules Kounde, Alejandro Balde oraz Frenkie de Jong nadal dochodzą do zdrowia. Joan Garcia wraca do bramki. Polscy kibice oczywiście liczyli na występ Wojciecha Szczęsnego. Polak nawet wrócił między słupki FCB, zaliczając kilka minut w końcówce meczu z Newcastle.

Barcelona pod wodzą Flicka imponuje formą, co najlepiej pokazało efektowne zwycięstwo 7:2 nad Newcastle w Lidze Mistrzów. „Duma Katalonii” wygrała wszystkie 14 domowych meczów ligowych w tym sezonie. Rayo, ćwierćfinalista Ligi Konferencji, nie przegrało od sześciu kolejek i jesienią zdołało zremisować z liderem 1:1. Ostatnie bezpośrednie starcia są wyrównane (dwie wygrane Barcelony i remis).