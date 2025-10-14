Robert Lewandowski wpadnie w kłopoty przez kontuzję? Złe wieści przekazane przez Hiszpanów

Robert Lewandowski doznał kontuzji naderwania mięśnia dwugłowego uda

Polski piłkarz opuści kilka najbliższych meczów w „Dumie Katalonii”, w tym El Clasico z Realem Madryt

Zdaniem hiszpańskich mediów, może być to poważny kłopot dla naszego zawodnika

Lewandowski wpadnie w kłopoty przez kontuzję?

Kontuzja mięśnia uda, której nabawił się Robert Lewandowski podczas zgrupowania reprezentacji Polski, może kosztować go kilka tygodni przerwy i utrudnić walkę o powrót do podstawowego składu FC Barcelony – poinformowała we wtorek hiszpańska prasa.

Klub ogłosił, że napastnik doznał urazu mięśnia lewego uda. Według katalońskiego dziennika „Sport” to już czwarta kontuzja mięśniowa Lewandowskiego w ciągu ostatnich 16 miesięcy. Media szacują, że Polak może pauzować od czterech do sześciu tygodni, co stawia pod znakiem zapytania jego występ w El Clasico z Realem Madryt zaplanowanym na koniec października.

Dziennik „Mundo Deportivo” zauważa, że przerwa w grze – druga w ostatnich tygodniach – nie pomoże 37-letniemu Lewandowskiemu w rywalizacji o miejsce w składzie z Ferranem Torresem, który od początku sezonu jest pierwszym wyborem trenera Hansiego Flicka.

Wirus FIFA dotknął także kapitana reprezentacji Polski

Jak podkreślają hiszpańskie redakcje, do urazu doszło w trakcie przerwy reprezentacyjnej, co określane jest jako tzw. „wirus FIFA” – sytuacja, w której przemęczeni zawodnicy wracają z kadr z kontuzjami.

Choć Polak regularnie zdobywał bramki, często wchodząc z ławki rezerwowych, w ostatnich tygodniach jego pozycja w drużynie osłabła. „Sport” sugeruje, że rolę zmiennika może teraz przejąć 21-letni napastnik rezerw Victor Barbera, określany przez lokalne media mianem „Barberowskiego” za skuteczność w polu karnym.

Kontuzja Lewandowskiego to kolejny problem zdrowotny dla Barcelony. Z urazami zmagają się także m.in. Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Dani Olmo i Gavi. Barcelona po ośmiu kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli La Ligi z 19 punktami, tracąc dwa do prowadzącego Realu Madryt.

