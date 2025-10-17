Ronaldo na szczycie rankingu najlepiej zarabiających piłkarzy! A gdzie Lewandowski?

Cristiano Ronaldo ponownie zdominował ranking najlepiej opłacanych piłkarzy "Forbesa", zarabiając 280 milionów dolarów.

Portugalczyk wyprzedził Leo Messiego i Karima Benzemę, którzy zajęli kolejne miejsca na podium.

Zastanawiasz się, czy Robert Lewandowski znalazł się w czołowej dziesiątce? Sprawdź, ile zarobił polski napastnik!

Cristiano Ronaldo jest wciąż najlepiej zarabiającym piłkarzem. Tak przynajmniej twierdzą twórcy kolejnego rankingu magazynu "Forbes". Ich zdaniem Portugalczyk w ciągu 12 miesięcy zarobił 280 mln dolarów, z czego 230 mln to wpływy w saudyjskim Al-Nassr, a kolejne 50 mln gwiazdor zgarnął dzięki kontraktom reklamowym i innej działalności marketingowej. Ronaldo zdeklasował konkurencję. Drugie miejsce w rankingu "Forbes" zajął jego wielki rywal Leo Messi, piłkarz amerykańskiego Interu Miami Lionel Messi. Argentyńczyk zarobił 130 milionów dolarów, z czego 60 mln w klubie a kolejne 70 mln na reklamach. Trzeci w tym notowaniu piłkarskich krezusów jest reprezentant Francji Karim Benzema z saudyjskiego Al-Ittihad - 104 miliony dolarów.

Gigantyczna pomyłka Barcelony przy Lewandowskim. Fala komentarzy od wściekłych kibiców

Rankingi magazynu „Forbes” oparte są na badaniach i szacunkach redaktorów gazety. Dziennikarze korzystają głównie z publicznie dostępnych informacji, jednak dane nie zawsze są dokładne.

Które miejsce w rankingu "Forbes" zajął Robert Lewandowski? Magazyn opublikował tylko Top-10 rankingu i nie ma w nim Polaka. Dziesiątkę zamyka klubowy kolega "Lewego" Lamine Yamal. 18-latek z Barcelony miał zarobić 43 milionów dolarów. Według różnych szacunków Barca płaciła Lewandowskiemu ok. 30-33 mln euro, ale w trwającym sezonie zarobki Polaka spadły do 26 mln euro. Z kontraktów reklamowych "Lewy" zgarnia rocznie ok. 10 mln euro. Wychodzi w sumie rocznie ok. 36 mln euro czyli ok. 39 mln dolarów. Lewandowskiemu zatem dużo do Top-10 nie zabrakło.

Najlepiej zarabiający piłkarze wg „Forbes” – TOP-10

1. Cristiano Ronaldo – 280 milionów dolarów (230 mln w klubie + 50 mln na reklamach)

2. Leo Messi – 130 mln (60 mln + 70 mln)

3. Karim Benzema – 104 mln (100 mln + 4 mln)

4. Kylian Mbappe – 95 mln (70 mln + 25 mln)

5. Erling Haaland – 80 mln (60 mln + 20 mln)

6. Vinicius Jr – 60 mln (40 mln + 20 mln)

7. Mohamed Salah – 55 mln (35 mln + 20 mln)

8. Sadio Mane – 54 mln (50 mln + 4 mln)

9. Jude Bellingham – 44 mln (29 mln + 15 mln)

10. Lamine Yamal – 43 mln (33 mln + 10 mln)