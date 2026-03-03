Skandal w meczu Realu Madryt! Nawet Stanowski się uruchomił. Niebywałe

Real Madryt niespodziewanie przegrał u siebie w 26. kolejce La Liga z Getafe (0:1), ale po poniedziałkowym meczu najwięcej mówi się o skandalicznej decyzji sędziego. Nawet Krzysztof Stanowski uruchomił się, widząc co uszło płazem obrońcy Realu! Antonio Rudiger dwukrotnie zaatakował kolanem głowę upadającego rywala i... nie obejrzał za to nawet żółtej kartki!

Skandal w meczu Realu Madryt

Real - Getafe: Brutalne wejście Rudigera bez kartki

Gorąco po poniedziałkowym meczu Realu Madryt z Getafe. Grający u siebie wicelider La Liga przegrał 1:0 z drużyną z dolnej połowy tabeli i znowu stracił dystans do prowadzącej FC Barcelona. Decydujący okazał się gol Martina Satriano z 39. minuty, ale to wcześniejsza boiskowa sytuacja przy stanie 0:0 budzi największe emocje. W 25. minucie brutalnym wejściem "popisał się" Antonio Rudiger, ale po chamskim ataku na rywala nie obejrzał nawet żółtej kartki!

Aż uruchomił się Krzysztof Stanowski

Na powtórkach widać, jak obrońca Realu z premedytacją dwukrotnie "szuka" głowy upadającego rywala swoim kolanem... Mimo to, nie zareagowali ani sędziowie na boisku, ani ci odpowiadający za system VAR. Nic dziwnego, że kibice byli oburzeni - wśród nich m.in. Krzysztof Stanowski, prywatnie kibic Barcelony.

"Bez kartki" - skomentował ironicznie nagranie z całego zajścia.

Należy jednak podkreślić, że cały mecz Realu z Getafe był naprawdę ostry. Sędzia i tak pokazał w nim dwie czerwone kartki - po jednej dla piłkarzy obu drużyn - a także aż 10 żółtych kartek! Szczególnie gorąco było w samej końcówce, gdy Alvaro Carreras i Vinicius Junior z Realu obejrzeli po żółtej kartce, a chwilę później Franco Mastantuono i Adrian Liso wylecieli z boiska.

Czy ich los 70 minut wcześniej powinien podzielić Rudiger? Wnioski można wyciągnąć z poniższego nagrania.

