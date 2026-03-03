Skandal w meczu Realu Madryt! Nawet Stanowski się uruchomił. Niebywałe

Real Madryt przegrał w poniedziałek ligowy mecz z Getafe (0:1).

Po niespodziewanej porażce najwięcej mówi się jednak o skandalicznej decyzji sędziów z 26. minuty.

Antonio Rudiger dwukrotnie zaatakował kolanem upadającego rywala i nie obejrzał za to nawet żółtej kartki!

Wśród oburzonych jest m.in. Krzysztof Stanowski. Dowiedz się więcej w dalszej części tekstu.

Real - Getafe: Brutalne wejście Rudigera bez kartki

Gorąco po poniedziałkowym meczu Realu Madryt z Getafe. Grający u siebie wicelider La Liga przegrał 1:0 z drużyną z dolnej połowy tabeli i znowu stracił dystans do prowadzącej FC Barcelona. Decydujący okazał się gol Martina Satriano z 39. minuty, ale to wcześniejsza boiskowa sytuacja przy stanie 0:0 budzi największe emocje. W 25. minucie brutalnym wejściem "popisał się" Antonio Rudiger, ale po chamskim ataku na rywala nie obejrzał nawet żółtej kartki!

Aż uruchomił się Krzysztof Stanowski

Na powtórkach widać, jak obrońca Realu z premedytacją dwukrotnie "szuka" głowy upadającego rywala swoim kolanem... Mimo to, nie zareagowali ani sędziowie na boisku, ani ci odpowiadający za system VAR. Nic dziwnego, że kibice byli oburzeni - wśród nich m.in. Krzysztof Stanowski, prywatnie kibic Barcelony.

"Bez kartki" - skomentował ironicznie nagranie z całego zajścia.

Należy jednak podkreślić, że cały mecz Realu z Getafe był naprawdę ostry. Sędzia i tak pokazał w nim dwie czerwone kartki - po jednej dla piłkarzy obu drużyn - a także aż 10 żółtych kartek! Szczególnie gorąco było w samej końcówce, gdy Alvaro Carreras i Vinicius Junior z Realu obejrzeli po żółtej kartce, a chwilę później Franco Mastantuono i Adrian Liso wylecieli z boiska.

Czy ich los 70 minut wcześniej powinien podzielić Rudiger? Wnioski można wyciągnąć z poniższego nagrania.