Tak Kylian Mbappe pokonał Wojciecha Szczęsnego! Real prowadzi w El Clasico! [WIDEO]

Real Madryt był faworytem przed El Clasico i potwierdza klasę, dominując na Santiago Bernabeu. Wojciech Szczęsny po raz pierwszy wyciągał piłkę z bramki już w 14. minucie po zaskakującym strzale Kyliana Mbappe zza pola karnego. Po analizie VAR okazało się jednak, że skuteczny w tym sezonie francuski napastnik był na minimalnym spalonym chwilę przed oddaniem uderzenia.

W 22. minucie VAR nie uratował już Wojciecha Szczęsnego i Barcelony. A w roli głównej znów wystąpił Kylian Mbappe. Szybki jak wiatr Francuz dostał idealne podanie w tempo od Jude'a Bellinghama i urwał się obrońcom Barcy. Po chwili w sytuacji sam na sam z polskim bramkarzem oddał mocny strzał w długi róg. Szczęsny był bezradny. Poniżej wideo z golem Kyliana Mbappe na 1:0.

TUTAJ RELACJA NA ŻYWO Z EL CLASICO REAL - BARCELONA

🔥 𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎! 🔥🇵🇱 Wojciech Szczęsny bez szans, 𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 otwiera wynik! 🚀 Do trzech razy sztuka! #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SUxWun0ldQ— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 26, 2025