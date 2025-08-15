Ogromna kompromitacja przed meczem w Warszawie. Kibice gości zagłuszyli hymn państwowy, internet zapłonął

Oburzające zachowanie kibiców Ruchu Chorzów!

Wydarzenia sportowe często mają specjalną otoczkę, zależną od okoliczności. Na piątek, 15 sierpnia, zaplanowano wiele spotkań piłkarskich, w tym w Ekstraklasie i Betclic 1. Lidze. To właśnie na zapleczu Ekstraklasy doszło do niemałego skandalu, który oburzył wielu kibiców i obserwatorów piłkarskich w Polsce. Na 20:30 w Warszawie zaplanowano starcie tamtejszej Polonii z Ruchem Chorzów. Starcie tych dwóch uznanych marek walczących o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy zapowiadało się bardzo interesująco. Niestety, jeszcze przed spotkaniem kibice Ruchu, mówiąc delikatnie, nie popisali się.

Nie żyje legenda polskiego klubu. Poprowadził go do mistrzostwa, zagrał ponad 200 spotkań

Jak możemy zobaczyć na nagraniach pojawiających się w sieci, podczas odgrywania hymnu państwowego, kibice Ruchu Chorzów byli zajęci odśpiewywaniem własnych przyśpiewek, a nie narodowej pieśni. – Powiem szczerze, kończą mi się określenia komentatorskie, na zachowania kibiców na polskich stadionach, zagłuszyli Mazurka Dąbrowskiego sympatycy Ruchu Chorzów – powiedział zażenowany całą sytuacją komentator TVP Sport.

Były selekcjoner reprezentacji Polski ma wrócić do pracy! Sensacyjne wieści

Kibice Ruchu Chorzów zagłuszyli Hymn Państwowy. Wszystko to 15 sierpnia, czyli w dzień szczególnie ważny dla patriotów. W czasie gdy Polonia zaintonowała 3 zwrotkę, fanatycy ze Śląska ruszyli z okrzykami "Górny Śląsk". Celny komentarz ze strony komentatorów TVP. #POLRCH pic.twitter.com/hFvNcr2wfN— R3K4F (@Polskiecs1) August 15, 2025

Momentalnie w sieci pojawiła się masa negatywnych komentarzy skierowanych w stronę kibiców Ruchu. „Kibice Ruchu Chorzów zagłuszyli Hymn Państwowy. Wszystko to 15 sierpnia, czyli w dzień szczególnie ważny dla patriotów”, „Jestem z miasta gdzie się kibicuje ruchowi i jest mi wstyd, no nie pojmuję co to ma znaczyć i o co im chodziło TRAGEDIA”, „Jako kibicowi Ruchu kolejny raz jest mi za nich wstyd”, „Wstyd, po raz kolejny”, „Lubię Ruch ale naprawdę to jest wstyd...” - czytamy na portalu X, a to są tylko te, które nadają się do cytowania bez cenzury. Część fanów zwróciła uwagę, że nie jest to pierwszy raz – podobna sytuacja miała też miejsce w meczu przeciwko Śląskowi Wrocław.

Poniżej znajdziecie galerię z obchodów Święta Wojska Polskiego: