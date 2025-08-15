Ogromna kompromitacja przed meczem w Warszawie. Kibice gości zagłuszyli hymn państwowy, internet zapłonął

2025-08-15 23:06

15 sierpnia w Polsce obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. W związku z nim organizowane jest wiele obchodów lub ono uczczone w inny sposób – na przykład odegraniem hymnu państwowego przed wydarzeniem sportowym. Hymn odegrano m.in. przed meczem Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów. Doszło jednak do oburzającego zdarzenia, ponieważ hymn został zagłuszony przez... kibiców Ruchu!

Oburzające zachowanie kibiców Ruchu Chorzów!

Wydarzenia sportowe często mają specjalną otoczkę, zależną od okoliczności. Na piątek, 15 sierpnia, zaplanowano wiele spotkań piłkarskich, w tym w Ekstraklasie i Betclic 1. Lidze. To właśnie na zapleczu Ekstraklasy doszło do niemałego skandalu, który oburzył wielu kibiców i obserwatorów piłkarskich w Polsce. Na 20:30 w Warszawie zaplanowano starcie tamtejszej Polonii z Ruchem Chorzów. Starcie tych dwóch uznanych marek walczących o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy zapowiadało się bardzo interesująco. Niestety, jeszcze przed spotkaniem kibice Ruchu, mówiąc delikatnie, nie popisali się.

Jak możemy zobaczyć na nagraniach pojawiających się w sieci, podczas odgrywania hymnu państwowego, kibice Ruchu Chorzów byli zajęci odśpiewywaniem własnych przyśpiewek, a nie narodowej pieśni. – Powiem szczerze, kończą mi się określenia komentatorskie, na zachowania kibiców na polskich stadionach, zagłuszyli Mazurka Dąbrowskiego sympatycy Ruchu Chorzów – powiedział zażenowany całą sytuacją komentator TVP Sport.

Momentalnie w sieci pojawiła się masa negatywnych komentarzy skierowanych w stronę kibiców Ruchu. „Kibice Ruchu Chorzów zagłuszyli Hymn Państwowy. Wszystko to 15 sierpnia, czyli w dzień szczególnie ważny dla patriotów”, „Jestem z miasta gdzie się kibicuje ruchowi i jest mi wstyd, no nie pojmuję co to ma znaczyć i o co im chodziło TRAGEDIA”, „Jako kibicowi Ruchu kolejny raz jest mi za nich wstyd”, „Wstyd, po raz kolejny”, „Lubię Ruch ale naprawdę to jest wstyd...” - czytamy na portalu X, a to są tylko te, które nadają się do cytowania bez cenzury. Część fanów zwróciła uwagę, że nie jest to pierwszy raz – podobna sytuacja miała też miejsce w meczu przeciwko Śląskowi Wrocław.

