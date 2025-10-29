Raków Częstochowa - Cracovia. Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Pucharu Polski?

Kamil Heppen
2025-10-29 20:00

Raków Częstochowa - Cracovia to dzisiejszy (29 października) hit 1/16 finału STS Pucharu Polski. Dwie czołowe drużyny Ekstraklasy zmierzą się już na tak wczesnym etapie krajowego pucharu. Kto awansuje do 1/8 finału PP? Odpowiedź na to pytanie od godziny 20:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Raków - Cracovia: Transmisja online i w TV.

i

Mecz Raków Częstochowa - Cracovia to zdecydowanie jeden z hitów 1/16 finału Pucharu Polski. Te dwie drużyny w latach 2020-2022 rozdzieliły między siebie trzy krajowe puchary. Raków grał także o trzeci triumf z rzędu w 2023 roku, ale wtedy po rzutach karnych uległ Legii Warszawa. Teraz dwie czołowe drużyny Ekstraklasy wpadły na siebie już przy pierwszej możliwej okazji - Raków jako uczestnik europejskich pucharów zaczyna udział w tej edycji PP właśnie od 1/16 finału.

Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski! Nie będzie brakowało emocji

O jakim starciu mówimy? Wystarczy zaznaczyć, że Cracovia zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a Raków jest ósmy - cztery punkty za Pasami. Dla drużyny Marka Papszuna starcie w Pucharze Polski jest szansą na szybki rewanż za niedawną ligową porażkę w Krakowie 2:0. Czy klub z Częstochowy ponownie powalczy o sukces w krajowym pucharze? Drogę do ewentualnego finału na PGE Narodowym rozpoczyna od arcytrudnego spotkania z Cracovią.

Raków Częstochowa - Cracovia: Transmisja na żywo meczu Pucharu Polski

Nic dziwnego, że jeden z hitów tej fazy PP został wyznaczony na najbardziej optymalną godzinę. Dobra wiadomość dla kibiców jest taka, że mecz Raków - Cracovia obejrzą oczywiście w otwartej telewizji. TVP Sport nie mogło pominąć takiego starcia w planie transmisji z 1/16 finału Pucharu Polski. Specjalnie wyznaczono to spotkanie w tak zwanym prime time.

Gdzie oglądać Raków - Cracovia online i w TV?

Mecz Raków Częstochowa - Cracovia w 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się w środę, 29 października 2025 roku, o godzinie 20:30 na stadionie w Częstochowie. Transmisja w TV na kanale TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Przypomnijmy, że w razie remisu o zwycięstwie zadecydują rzuty karne.

RAKÓW CZĘSTOCHOWA
PUCHAR POLSKI
CRACOVIA