Tragedia, która wstrząsnęła światem futbolu

Do tragicznego wypadku doszło na początku lipca. 28-letni Diogo Jota oraz jego o trzy lata młodszy brat, Andre Silva, również piłkarz, zginęli w wypadku samochodowym w Hiszpanii. Informacja o ich śmierci wstrząsnęła całym sportowym światem. Szczególnie bolesny był fakt, że zaledwie 10 dni przed śmiercią Diogo Jota poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Rute Cardoso, z którą miał troje dzieci.

Anfield w hołdzie dla swojej gwiazdy

Klub z Anfield Road dołożył wszelkich starań, aby uczczenie pamięci o nim było godne i wzruszające. 27 grudnia na trybunach stadionu gościć będzie rodzina Portugalczyka, w tym jego żona oraz dzieci. Według zapowiedzi brytyjskich mediów, w niezwykle symbolicznym geście synowie piłkarza, Dinis i Duarte, wyjdą na murawę.

Wzruszające słowa trenera Arne Slota

Trener Liverpoolu, Arne Slot podkreślił, że okres świąteczny jest szczególnie trudny dla bliskich zmarłego Portugalczyka, ponieważ są to dla nich pierwsze święta bez niego. Slot wyraził nadzieję, że ogrom miłości i przywiązania kibiców, przyniesie jego rodzinie choć odrobinę pocieszenia. Słowa te pokazują, jak głębokie piętno śmierć zawodnika odcisnęła na całym klubie.

20. minuta – symboliczny moment dla całego stadionu

Kluczowym i najbardziej symbolicznym momentem sobotniego spotkania ma być 20. minuta meczu. To właśnie z tym numerem na koszulce Diogo Jota występował w barwach Liverpoolu. Wszystko wskazuje na to, że dokładnie w tej minucie gra zostanie na chwilę przerwana. Będzie to sygnał dla kibiców zgromadzonych na Anfield oraz zawodników na boisku, by brawami oddać hołd zmarłemu piłkarzowi. Klub zastrzegł również numer "20", z którym występował Portugalczyk.

Diogo Jota – piłkarz, który łączył Liverpool i Wolverhampton

Sobotni mecz jest idealną okazją do wspólnego hołdu, ponieważ kariera Diogo Joty była nierozerwalnie związana z oboma klubami. To w Wolverhampton Wanderers jego talent eksplodował na angielskich boiskach, skąd w 2020 roku przeniósł się do Liverpoolu, by walczyć o najwyższe cele.

