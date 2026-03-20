Absurdalna afera w kadrze tuż przed zgrupowaniem! Asystent Jana Urbana wygadał się o telefonie

Powołania Jana Urbana na baraże. Jest Oskar Pietuszewski, nie ma Sebastiana Walukiewicza

Jan Urban ogłosił skład piłkarskiej reprezentacji Polski na zgrupowanie przed meczami barażowymi o awans na mistrzostwa świata 2026, które rozpoczną się 11 czerwca w Meksyku. Pierwsze spotkanie rozegramy 26 marca w Warszawie. Rywalem "Biało-czerwonych" będzie Albania. Jeśli wygramy to spotkanie, to pięć dni później w finale baraży zmierzymy się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Wśród powołanych przez Jana Urbana zawodników znalazł się Oskar Pietuszewski, który przebojem wdarł się do FC Porto, gdzie czaruje swoją grą w lidze portugalskiej. Wielu kibiców jednak narzeka na niektóre wybory selekcjonera, wskazując konkretne nazwiska i nie szczędząc przy tym mocnych słów. Spora część fanów i ekspertów jest niezadowolona z powodu braku powołania dla Sebastiana Walukiewicza. Między innymi do tej sprawy w rozmowie z kanałem Meczyki.pl odniósł się Jacek Magiera. Przy okazji powiedział o aferze związanej z telefonem, którego miał nie odebrać włoskiego Sassuolo.

Jacek Magiera o telefonie do Sebastiana Walukiewicz. Absurdalna afera

Według plotek, które krążyły już jesienią, Sebastian Walukiewicz przed wrześniowymi spotkaniami reprezentacjami Polski miał nie odebrać telefonu od Jana Urbana, co skutkowało brakiem powołania na zgrupowanie. Sytuacja wydaje się absurdalna. Niestety, ze słów asystenta selekcjonera zdaje się wynikać, że coś jest na rzeczy.

Nie odebrał telefonu i nie oddzwonił do selekcjonera, także dla mnie na dzisiaj nie ma tematu. Zobaczymy, co zrobi z tym Sebastian. Być może oddzwoni i wytłumaczy, dlaczego tak się wydarzyło w tamtym roku

- powiedział Jacek Magiera. Chciałoby się powiedzieć, że ta afera to istna komedia. Tyle że w przypadku drużyny narodowej na takie absurdy nie powinno być miejsca.

Lista powołanych przez Jana Urbana piłkarzy na baraże o awans na MŚ 2026:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Bartosz Mrozek (Lech Poznań).

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).