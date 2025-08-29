Były reprezentant Polski grzmi w sprawie powrotu Kamila Grosickiego! "To jest śmieszne"

Jan Urban zdecydował! To oni powalczą o punkty w eliminacjach mistrzostw świata

To będą bardzo ważne mecze w perspektywie ewentualnego awansu na mistrzostwa świata w 2026 roku. Jan Urban w swoich pierwszych powołaniach zdecydował się na powroty do kadry. Robert Lewandowski znowu będzie kapitanem drużyny, a co więcej swoją szansę otrzymał Kamil Grosicki. Warto zaznaczyć, że piłkarz Pogoni Szczecin jeszcze nie tak dawno miał pożegnanie z reprezentacją.

Były reprezentant Polski - Jacek Bąk w rozmowie z "WP SportoweFakty" wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego oraz powrotu Grosickiego do kadry.

- To jest naturalna kolej rzeczy. Lewandowski musiałby zakończyć karierę, a tak wiadomo było, że wróci do kadry. Może nam jeszcze pomóc, więc dlaczego ma nie nabić sobie kolejnych meczów, a przy okazji może strzelić jeszcze paru goli, może pojechać na duży turniej - powiedział.

Jan Urban selekcjoner reprezentacji Polski: "Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu

Były reprezentant Polski wypalił o tym wprost! Mocne słowa po powrocie Grosika

Bąk nie był taki przychylny w sprawie powrotu "Grosika" do kadry.

- To jest śmieszne. Jak to jest: żegnasz się z reprezentacją i po chwili do niej wracasz? Nie rozumiem tego. Trzeba kiedyś zejść z tej sceny, powiedzieć "dziękuję, do widzenia" - rzucił.

- Jeśli ma pomóc kadrze, to niech gra. Nie mamy skrzydłowych, więc niech nam pomoże. Żeby było jasne, ja nie śmieję się z Grosickiego, tylko z całej tej otoczki. Tu wielka pompa, pożegnalny mecz, koniec z reprezentacją i nagle powrót. Brakuje tylko, żeby Urban odkurzył jeszcze paru innych zawodników, którzy zakończyli karierę - podsumował były reprezentant Polski.

Reprezentacja Polski w najbliższym czasie rozegra dwa spotkania w eliminacjach mistrzostw świata z: Holandią (4.09) i Finlandią (7.09).