Dramat przed meczem Polska – Holandia. Ogromne problemy kibiców! Tysiące przed wejściem [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
żródło PAP
2025-11-14 20:49

Wiele pustych miejsc przed meczem Polska – Holandia na PGE Narodowym przywitało piłkarzy, gdy wychodzili na murawę. Niestety, kolejny raz dantejskie sceny rozegrały się przed wejściem na trybuny. Jeszcze 10 minut przed meczem tysiące fanów czekało na swoją kolej, by postawić pierwsze kroki na terenie stadionu w Warszawie. Pojawiło się wideo!

Polska - Holandia

  • Polska – Holandia to przedostatni mecz eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej
  • Biało-czerwoni zmierzą się z „Oranje” na PGE Narodowym
  • Niestety, nie wszyscy fani zobaczą spotkanie od pierwszej do ostatniej minucie
  • Po raz kolejny na Stadionie Narodowym w stolicy wejścia były bardzo niedrożne, a kibice nie zdążyli na pierwszy gwizdek

Polska – Holandia: Kibice nie zdążą na mecz! Ogromne kolejki pod stadionem

Ogromna katastrofa wielu kibiców przed meczem Polska – Holandia. Tysiące fanów nie zdążyło wejść na stadion PGE Narodowy w Warszawie przed pierwszym gwizdkiem. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające sytuację z godziny 20:35. Tysiące kibiców czekało przed jedną z bram, by dostać się na obiekt.

Wideo opublikował na swoim profilu na „X” dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski. - GIGANTYCZNE kolejki do wejścia na Narodowy. Kontrole są bardzo szczegółowe, na meczu jest Karol Nawrocki, a służb zdecydowanie więcej niż przy ostatnich meczach. Były komunikaty o wcześniejszym przyjściu, ale część kibiców na pewno nie zdąży na pierwszy gwizdek – napisał wprost.

Polska – Holandia relacja NA ŻYWO. Polska chce znów utrzeć nosa faworyzowanej Holandii! [WYNIK, SKŁADY]

Składy na mecz Polska – Holandia: Grabara w bramce!

Z Kamilem Grabarą w bramce i parą środkowych obrońców Tomasz Kędziora - Jan Ziółkowski rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski o godz. 20.45 mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie. Zmiany na pozycji bramkarza i stoperów wynikały z faktu kontuzji Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz przymusowej pauzie za żółte kartki Przemysława Wiśniewskiego.

W drugiej linii selekcjoner Jan Urban zdecydował się na bardzo ofensywne ustawienie, m.in. z Michałem Skórasiem i Jakubem Kamińskim. Kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 162. Z kolei mecz numer 104 rozegra Piotr Zieliński.

