Dramat przed meczem Polska – Holandia. Ogromne problemy kibiców! Tysiące przed wejściem [WIDEO]

Polska – Holandia to przedostatni mecz eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej

Biało-czerwoni zmierzą się z „Oranje” na PGE Narodowym

Niestety, nie wszyscy fani zobaczą spotkanie od pierwszej do ostatniej minucie

Po raz kolejny na Stadionie Narodowym w stolicy wejścia były bardzo niedrożne, a kibice nie zdążyli na pierwszy gwizdek

Polska – Holandia: Kibice nie zdążą na mecz! Ogromne kolejki pod stadionem

Ogromna katastrofa wielu kibiców przed meczem Polska – Holandia. Tysiące fanów nie zdążyło wejść na stadion PGE Narodowy w Warszawie przed pierwszym gwizdkiem. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające sytuację z godziny 20:35. Tysiące kibiców czekało przed jedną z bram, by dostać się na obiekt.

Wideo opublikował na swoim profilu na „X” dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski. - GIGANTYCZNE kolejki do wejścia na Narodowy. Kontrole są bardzo szczegółowe, na meczu jest Karol Nawrocki, a służb zdecydowanie więcej niż przy ostatnich meczach. Były komunikaty o wcześniejszym przyjściu, ale część kibiców na pewno nie zdąży na pierwszy gwizdek – napisał wprost.

Składy na mecz Polska – Holandia: Grabara w bramce!

Z Kamilem Grabarą w bramce i parą środkowych obrońców Tomasz Kędziora - Jan Ziółkowski rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski o godz. 20.45 mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie. Zmiany na pozycji bramkarza i stoperów wynikały z faktu kontuzji Łukasza Skorupskiego i Jana Bednarka oraz przymusowej pauzie za żółte kartki Przemysława Wiśniewskiego.

W drugiej linii selekcjoner Jan Urban zdecydował się na bardzo ofensywne ustawienie, m.in. z Michałem Skórasiem i Jakubem Kamińskim. Kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski wystąpi w niej po raz 162. Z kolei mecz numer 104 rozegra Piotr Zieliński.

Wygląda to bardzo źle. Wideo z godziny 20:35 pic.twitter.com/6wkJubgG0q— Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) November 14, 2025