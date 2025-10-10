Fatalna wiadomość dla Jana Urbana! Dwóch kadrowiczów wypada z gry. Opuszczą mecz Polska – Litwa

Mecz Polska – Litwa będzie bardzo ważny dla reprezentacji Jana Urbana

Trzy punkty przybliżą Biało-czerwonych do baraży i potencjalnego wyjazdu na przyszłoroczny mundial

Niestety, Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z dwóch reprezentantów Polski

Polska – Litwa: Kontuzje dwóch gwiazd reprezentacji kadry

Kontuzje Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Frankowskiego wyeliminowały ich z przygotowań do niedzielnego meczu z Litwą w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata - poinformował portal „Łączy nas piłka”.

- Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek – powiedział lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.

Sensacyjny pomysł Jana Tomaszewskiego! Chce posadzić Lewandowskiego na ławie: „skasują go”

Reprezentanci Polski w sobotę wylecą do Kowna, gdzie w niedzielę o godz. 20.45 czasu polskiego zmierzą się z Litwą w meczu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw świata

Kolejne reprezentacje coraz bliżej awansu

Francja jest blisko awansu na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. W piątkowym meczu eliminacji pokonała u siebie Azerbejdżan 3:0. Z trzema zwycięstwami w trzech spotkaniach prowadzi w tabeli grupy D i o pięć punktów wyprzedza drugą Ukrainę. W grupie B w podobnej sytuacji jest Szwajcaria.

Francja od początku przeważała, ale sforsowanie azerskiej obrony zajęło jej ponad 45 minut. W doliczonym czasie pierwszej połowy bramkę zdobył Kylian Mbappe. W 69. minucie trafił Adrien Rabiot, a Florian Thauvin wynik ustalił w 84. W drugim meczu tej grupy padło aż osiem goli. Ukraina wygrała na wyjeździe z Islandią 5:3.

Jeśli w poniedziałek Francja pokona na wyjeździe Islandię, a Ukraina w Krakowie nie zdoła wygrać z Azerbejdżanem, to aktualni wicemistrzowie świata będą pewni gry na mundialu.

W grupie B w podobnym położeniu co Francja jest Szwajcaria. Helwetom wyjazdową wygraną ze Szwecją 2:0 dały trafienia Granita Xhaki z rzutu karnego w 65. minucie i Johana Manzambiego w doliczonym przez sędziego czasie gry.

Szwajcaria na pięć punktów odskoczyła reprezentacji Kosowa, która bezbramkowo zremisowała ze Słowenią. Do awansu na MŚ Szwajcaria będzie potrzebowała w poniedziałek wyjazdowej wygranej ze Słowenią i braku zwycięstwa Kosowa na wyjeździe ze Szwecją.