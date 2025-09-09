Fernando Santos naciągnął Azerów na kasę. Tyle mają mu wypłacić

Azerska drużyna nie odniosła żadnego zwycięstwa – zanotowała tylko dwa remisy i aż dziewięć porażek. Decydujący okazał się piątkowy mecz z Islandią przegrany 0:5. Wyższą porażkę Azerowie pod wodzą Santosa ponieśli jedynie z reprezentacją Szwecji (0:6). W efekcie w poniedziałek selekcjoner pożegnał się ze stanowiskiem.

– We wrześniu ubiegłego roku przedstawiłem kompleksowy plan z niezbędnymi zmianami. Plan ten był podobny do innych, które opracowałem w poprzednich miejscach pracy. Mam nadzieję, że ten projekt okaże się przydatny dla federacji i będzie stanowił zachętę do niezbędnych inwestycji w rozwój nowych talentów, co pozwoli osiągać lepsze wyniki w przyszłości. Życzę wszystkim powodzenia – skomentował Santos po zwolnieniu.

Taką odprawę ma dostać Fernando Santos

Mimo że kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron, Portugalczyk otrzyma pełną odprawę przewidzianą w umowie. Dokument obowiązywał na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Jak informuje portal Futbolinfo, Santos dostanie całość wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby mu do końca kontraktu. Federacja próbowała wynegocjować inne rozwiązanie, lecz trener nie ustąpił. Łączna kwota to cztery miliony manatów, czyli około 8,5 mln złotych.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie Santos znajdzie kolejne zatrudnienie. Nie wyklucza się również, że zdecyduje się na zakończenie kariery, zwłaszcza że jego kompetencje są coraz częściej kwestionowane zarówno przez kibiców, jak i ekspertów.