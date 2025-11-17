Gol Lewandowskiego z Maltą. Zrównał się z Leo Messim! Równa z legendami

Mateusz Sobiecki
2025-11-17 21:53

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Malta – Polska w 31. minucie meczu. Niestety, Biało-czerwoni nie cieszyli się długo z prowadzenia, bo rywale szybko doprowadzili do remisu. Mimo to, trudno nie zwrócił uwagi na znakomite osiągnięcie naszego kapitana. Ten zrównał się w jednej statystyce z legendarnym Leo Messim.

Robert Lewandowski i Leo Messi

i

Autor: Iwanczuk/Sport/REPORTER/ East News
  • Robert Lewandowski zdobył gola w meczu Malta – Polska
  • Kapitan kadry narodowej skierował piłkę do siatki, zdobywając gola przeciwko 39. reprezentacji w karierze
  • Dzięki temu zrównał się w tej statystyce z ikoną Barcelony i Argentyny Leo Messim

Malta – Polska: Robert Lewandowski zrównał się z Leo Messim

Robert Lewandowski znów ma powody do radości. Kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę przeciwko 39. reprezentacji w karierze. Ta liczba pozornie może nie wydawać się imponująca. Robi się taka, gdy „Lewego” porównamy z innymi legendami światowego futbolu. Polski snajper zrównał się w liczbie „zebranych” kadr z legendarnym Leo Messim. Niewiele przed nim jest za to Cristiano Ronaldo.

Dla Roberta Lewandowskiego była to już 88. bramka w reprezentacji Polski. Kapitan drużyny narodowej zdobył gola w 61. meczu. Łącznie z orłem na piersi rozegrał ich aż 163. Dotychczas Lewandowski miał okazję tylko raz zagrać przeciw ekipie Malty. Było to 24 marca tego roku na PGE Narodowym w pierwszej potyczce tych zespołów w eliminacjach. Wszedł na boisko w 66. minucie, a oba gole wcześniej strzelił Karol Świderski.

Z kim Robert Lewandowski strzelał bramki?

Robert Lewandowski ma w swoim dorobku bramki w kadrze przeciwko 39. reprezentacjom. Wśród nich są światowe tuzy, jak Niemcy, Francja, Portugalia czy Szwecja. Nie brakuje także ekip z innych kontynentów niż Europa, m.in. Arabia Saudyjska, Chile czy Korea Południowa.

Tym reprezentacjom Lewandowski strzelał bramki:

  • Irlandia
  • Singapur
  • Bułgaria
  • Australia
  • Wybrzeże Kości Słoniowej
  • Norwegia
  • Niemcy
  • Korea Południowa
  • Białoruś
  • Grecja
  • Czarnogóra
  • Litwa
  • Gibraltar
  • Gruzja
  • Szkocja
  • Islandia
  • Portugalia
  • Kazachstan
  • Dania
  • Armenia
  • Rumunia
  • Chile
  • Łotwa
  • Izrael
  • Słowenia
  • Bośnia i Hercegowina
  • Węgry
  • Andora
  • Hiszpania
  • Szwecja
  • Belgia
  • Albania
  • Arabia Saudyjska
  • Francja
  • Mołdawia
  • Wyspy Owcze
  • Malta
