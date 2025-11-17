Gol Lewandowskiego z Maltą. Zrównał się z Leo Messim! Równa z legendami

Robert Lewandowski zdobył gola w meczu Malta – Polska

Kapitan kadry narodowej skierował piłkę do siatki, zdobywając gola przeciwko 39. reprezentacji w karierze

Dzięki temu zrównał się w tej statystyce z ikoną Barcelony i Argentyny Leo Messim

Robert Lewandowski znów ma powody do radości. Kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę przeciwko 39. reprezentacji w karierze. Ta liczba pozornie może nie wydawać się imponująca. Robi się taka, gdy „Lewego” porównamy z innymi legendami światowego futbolu. Polski snajper zrównał się w liczbie „zebranych” kadr z legendarnym Leo Messim. Niewiele przed nim jest za to Cristiano Ronaldo.

Dla Roberta Lewandowskiego była to już 88. bramka w reprezentacji Polski. Kapitan drużyny narodowej zdobył gola w 61. meczu. Łącznie z orłem na piersi rozegrał ich aż 163. Dotychczas Lewandowski miał okazję tylko raz zagrać przeciw ekipie Malty. Było to 24 marca tego roku na PGE Narodowym w pierwszej potyczce tych zespołów w eliminacjach. Wszedł na boisko w 66. minucie, a oba gole wcześniej strzelił Karol Świderski.

Z kim Robert Lewandowski strzelał bramki?

Robert Lewandowski ma w swoim dorobku bramki w kadrze przeciwko 39. reprezentacjom. Wśród nich są światowe tuzy, jak Niemcy, Francja, Portugalia czy Szwecja. Nie brakuje także ekip z innych kontynentów niż Europa, m.in. Arabia Saudyjska, Chile czy Korea Południowa.

Tym reprezentacjom Lewandowski strzelał bramki:

Irlandia

Singapur

Bułgaria

Australia

Wybrzeże Kości Słoniowej

Norwegia

Niemcy

Korea Południowa

Białoruś

Grecja

Czarnogóra

Litwa

Gibraltar

Gruzja

Szkocja

Islandia

Portugalia

Kazachstan

Dania

Armenia

Rumunia

Chile

Łotwa

Izrael

Słowenia

Bośnia i Hercegowina

Węgry

Andora

Hiszpania

Szwecja

Belgia

Albania

Arabia Saudyjska

Francja

Mołdawia

Wyspy Owcze

Malta