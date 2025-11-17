Gol Lewandowskiego z Maltą. Zrównał się z Leo Messim! Równa z legendami

- Robert Lewandowski zdobył gola w meczu Malta – Polska
- Kapitan kadry narodowej skierował piłkę do siatki, zdobywając gola przeciwko 39. reprezentacji w karierze
- Dzięki temu zrównał się w tej statystyce z ikoną Barcelony i Argentyny Leo Messim
Malta – Polska: Robert Lewandowski zrównał się z Leo Messim
Robert Lewandowski znów ma powody do radości. Kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę przeciwko 39. reprezentacji w karierze. Ta liczba pozornie może nie wydawać się imponująca. Robi się taka, gdy „Lewego” porównamy z innymi legendami światowego futbolu. Polski snajper zrównał się w liczbie „zebranych” kadr z legendarnym Leo Messim. Niewiele przed nim jest za to Cristiano Ronaldo.
Dla Roberta Lewandowskiego była to już 88. bramka w reprezentacji Polski. Kapitan drużyny narodowej zdobył gola w 61. meczu. Łącznie z orłem na piersi rozegrał ich aż 163. Dotychczas Lewandowski miał okazję tylko raz zagrać przeciw ekipie Malty. Było to 24 marca tego roku na PGE Narodowym w pierwszej potyczce tych zespołów w eliminacjach. Wszedł na boisko w 66. minucie, a oba gole wcześniej strzelił Karol Świderski.
Z kim Robert Lewandowski strzelał bramki?
Robert Lewandowski ma w swoim dorobku bramki w kadrze przeciwko 39. reprezentacjom. Wśród nich są światowe tuzy, jak Niemcy, Francja, Portugalia czy Szwecja. Nie brakuje także ekip z innych kontynentów niż Europa, m.in. Arabia Saudyjska, Chile czy Korea Południowa.
Tym reprezentacjom Lewandowski strzelał bramki:
- Irlandia
- Singapur
- Bułgaria
- Australia
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Norwegia
- Niemcy
- Korea Południowa
- Białoruś
- Grecja
- Czarnogóra
- Litwa
- Gibraltar
- Gruzja
- Szkocja
- Islandia
- Portugalia
- Kazachstan
- Dania
- Armenia
- Rumunia
- Chile
- Łotwa
- Izrael
- Słowenia
- Bośnia i Hercegowina
- Węgry
- Andora
- Hiszpania
- Szwecja
- Belgia
- Albania
- Arabia Saudyjska
- Francja
- Mołdawia
- Wyspy Owcze
- Malta