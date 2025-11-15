Gwiazdor Manchesteru City pod wrażeniem po meczu Polska - Holandia! Te słowa zaskoczą niejednego

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-15 14:30

Polska zremisowała z Holandią 1:1. Nasi rywale mogli być zadowoleni, bo na boisku minimalnie lepsi byli "Biało-Czerwoni". Na PGE Narodowym w Warszawie pojawił się m.in. Tijjani Reijnders z Manchesteru City. Zapytaliśmy świetnego pomocnika o wrażenia po spotkaniu. Po jego słowach może się uśmiechnąć Matty Cash!

Tijjani Reijnders podczas meczu Polska - Holandia

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Tijjani Reijnders podczas meczu Polska - Holandia
  • Tijjani Reijnders to były piłkarz Milanu, który miał znakomite wejście do Manchesteru City. W meczu z Polakami pojawił się w drugiej połowie i pomógł Holendrom w utrzymaniu korzystnego remisu. Przypomnijmy - w piątek odnotowaliśmy wynik 1:1. Bramki zdobywali Jakub Kamiński oraz Memphis Depay.
  • Środkowego pomocnika "Oranje" zapytaliśmy m.in. o piorunujący początek Polaków i Matty'ego Casha.
  • Krótką rozmowę z Reijndersem prezentujemy poniżej. 

Polska - Holandia: Tijjani Reijnders pod wrażeniem PGE Narodowego

Holendrzy są bardzo blisko awansu na Mundial. Po remisie w Warszawie (1:1), tylko kompromitacja przed własną publicznością z Litwą odebrałaby "Oranje" bilety do Ameryki Północnej. Nic więc dziwnego, że podział punktów na PGE Narodowym nie popsuł nastrojów ekipie Koemana. - To był trudny mecz. Polacy mają dużo jakości i to pokazali. Teraz musimy dokończyć dzieła w poniedziałek - powiedział nam Tijjani Reijnders. Holender zaznaczył, że jeżeli jego drużyna pojedzie na najważniejszy turniej, to w celu zdobycia mistrzostwa. Pytany o spotkanie w stolicy bardzo chwalił publiczność.

- Na stadionie była świetna atmosfera. Jestem przekonany, że to dodało Polakom energii. Ich sytuacja zmusiła ich do zaatakowania. Nie byliśmy zdziwieni, że Polacy od początku na nas ruszyli. W meczu, w którym wymagała tego od nich sytuacja, zaczęli bardzo agresywnie. Na szczęście zareagowaliśmy w odpowiedni sposób i po zmianie stron bardzo szybko trafiliśmy na 1:1 - skomentował as Manchesteru City, któremu najwyraźniej nie przeszkadzała przerwa, spowodowana przez rzucających na boisko race kibiców.

Polska - Holandia
92 zdjęcia

Matty Cash dał mu się we znaki

Tijjani Reijnders dobrze zna Matty'ego Casha. 26 października Holender i Polak zmierzyli się na Villa Park. Aston Villa pokonała Manchester City 1:0, a jedyną bramkę zdobył właśnie reprezentant Polski. W eliminacjach do mistrzostw świata Cash trafił w Rotterdamie, a na Narodowym również zanotował kilka niezłych akcji. Zapytaliśmy asa "The Citizens", czy jego zdaniem Polak to czołówka bocznych obrońców Premier League. - Trudno powiedzieć, ponieważ ta liga ma wielu dobrych zawodników na tych pozycjach, ale na pewno robi dobrą robotę - odpowiedział rozmówca "Super Expressu".

W ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata Holendrzy podejmują Litwę. Polacy udadzą się na spotkanie z Maltą. "Oranje" mają 17 punktów i o trzy "oczka" wyprzedzają "Biało-Czerwonych". Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Jana Urbana będą musieli walczyć o mundial w barażach.

Gwiazdor Manchesteru City po meczu Polska - Holandia. Szczera opinia o Cashu

Polecany artykuł:

Gorąco na trybunach w Warszawie! Tak kibicowaliście podczas meczu Polska - Hola…
REPREZENTACJA POLSKI
MANCHESTER CITY