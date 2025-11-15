Gwiazdor Manchesteru City pod wrażeniem po meczu Polska - Holandia! Te słowa zaskoczą niejednego

Tijjani Reijnders to były piłkarz Milanu, który miał znakomite wejście do Manchesteru City. W meczu z Polakami pojawił się w drugiej połowie i pomógł Holendrom w utrzymaniu korzystnego remisu. Przypomnijmy - w piątek odnotowaliśmy wynik 1:1. Bramki zdobywali Jakub Kamiński oraz Memphis Depay.

Środkowego pomocnika "Oranje" zapytaliśmy m.in. o piorunujący początek Polaków i Matty'ego Casha.

Krótką rozmowę z Reijndersem prezentujemy poniżej.

Polska - Holandia: Tijjani Reijnders pod wrażeniem PGE Narodowego

Holendrzy są bardzo blisko awansu na Mundial. Po remisie w Warszawie (1:1), tylko kompromitacja przed własną publicznością z Litwą odebrałaby "Oranje" bilety do Ameryki Północnej. Nic więc dziwnego, że podział punktów na PGE Narodowym nie popsuł nastrojów ekipie Koemana. - To był trudny mecz. Polacy mają dużo jakości i to pokazali. Teraz musimy dokończyć dzieła w poniedziałek - powiedział nam Tijjani Reijnders. Holender zaznaczył, że jeżeli jego drużyna pojedzie na najważniejszy turniej, to w celu zdobycia mistrzostwa. Pytany o spotkanie w stolicy bardzo chwalił publiczność.

- Na stadionie była świetna atmosfera. Jestem przekonany, że to dodało Polakom energii. Ich sytuacja zmusiła ich do zaatakowania. Nie byliśmy zdziwieni, że Polacy od początku na nas ruszyli. W meczu, w którym wymagała tego od nich sytuacja, zaczęli bardzo agresywnie. Na szczęście zareagowaliśmy w odpowiedni sposób i po zmianie stron bardzo szybko trafiliśmy na 1:1 - skomentował as Manchesteru City, któremu najwyraźniej nie przeszkadzała przerwa, spowodowana przez rzucających na boisko race kibiców.

Matty Cash dał mu się we znaki

Tijjani Reijnders dobrze zna Matty'ego Casha. 26 października Holender i Polak zmierzyli się na Villa Park. Aston Villa pokonała Manchester City 1:0, a jedyną bramkę zdobył właśnie reprezentant Polski. W eliminacjach do mistrzostw świata Cash trafił w Rotterdamie, a na Narodowym również zanotował kilka niezłych akcji. Zapytaliśmy asa "The Citizens", czy jego zdaniem Polak to czołówka bocznych obrońców Premier League. - Trudno powiedzieć, ponieważ ta liga ma wielu dobrych zawodników na tych pozycjach, ale na pewno robi dobrą robotę - odpowiedział rozmówca "Super Expressu".

W ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata Holendrzy podejmują Litwę. Polacy udadzą się na spotkanie z Maltą. "Oranje" mają 17 punktów i o trzy "oczka" wyprzedzają "Biało-Czerwonych". Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Jana Urbana będą musieli walczyć o mundial w barażach.