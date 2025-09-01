Hitowy transfer reprezentanta Polski! Plotki potwierdziły się w ostatni dzień okienka

W ostatnim dniu okienka transferowego doszło do hitowego transferu z udziałem reprezentanta Polski!

Spekulacje dotyczące przyszłości Jakuba Kiwiora się potwierdziły

Sprawdź szczegóły transferu Kiwiora z Arsenalu do FC Porto.

Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Kiwior został w poniedziałek wieczorem zawodnikiem FC Porto - ogłosił klub z północno-zachodniej Portugalii. Przejście z Arsenalu zostało sfinalizowane w ostatnim dniu okienka transferowego. W wieczornym komunikacie władze „Smoków” przekazały, że ustalono wypożyczenie Kiwiora do FC Porto za kwotę 2 mln euro. Umowa obejmuje opcję ostatecznego transferu polskiego obrońcy i za kwotę 17 mln euro.

Oficjalnie: Jakub Kiwior w FC Porto

"Wydatki zostaną powiększone o maksymalne wynagrodzenie zmienne w wysokości 5 mln euro w zależności od osiągnięcia określonych celów" - przekazała dyrekcja FC Porto. To kwota tzw. bonusów. Kierownictwo portugalskiego klubu sprecyzowało, że transfer Jakuba Kiwiora nie był negocjowany przy udziale pośredników. Dodano, że Polak w ekipie „Smoków” będzie grał z numerem 4. Obrońcą tego klubu od początku sezonu jest także Jan Bednarek.

Według portugalskich mediów Kiwior znalazł się na celowniku FC Porto już w 2024 roku. Szczególnie zainteresowany jego sprowadzeniem na Estadio do Dragao był prezes klubu, Andre Villas-Boas. W pierwszej rozmowie dla biura prasowego FC Porto, opublikowanej w poniedziałek wieczorem, Kiwior wyraził zadowolenie z możliwości reprezentowania „wielkiego klubu o bogatej historii”. Dodał, że jest pod wrażeniem kibiców oraz atmosfery panującej na stadionie „Smoków”.

- Podpisanie kontraktu z FC Porto to dla mnie ogromna przyjemność, ponieważ znam historię tego klubu i wiem, że jest to wielki klub, więc jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Kiwior, dodając że oczekiwanie na finalizację transferu do Portugalii „trochę go kosztowało” z uwagi na przedłużające się negocjacje.