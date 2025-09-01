Tłumy przywitały Roberta Lewandowskiego na zgrupowaniu! Takiego w Polsce go jeszcze nie widziano

Robert Lewandowski po powrocie do reprezentacji spotkał się z ciepłym przyjęciem na zgrupowaniu

Tłumy fanów zebrały się, by powitać nowego-starego kapitana

Zobacz, jak wyglądał przyjazd Lewandowskiego i reszty polskich piłkarzy na zgrupowanie przed meczami z Holandią i Finlandią!

Robert Lewandowski pokłócony z Michałem Probierzem zrezygnował z gry w narodowych barwach, na szczęście nie musieliśmy tęsknić zbyt długo. Z Janem Urbanem u selekcjonerskich sterów "Lewy" jest gotowy do walki o punkty w el. MŚ 2026. Do Polski przyleciał bez specjalnych obciążeń związanych z grą w Barcelonie. Za nim ledwie 26 minut w dwóch meczach LaLiga (z Levante i Rayo). Tyle samo minut zagrał w marcowym meczu z Maltą. To był ostatni występ "Lewego" w kadrze, potem była zaskakująca obecność (ale tylko na trybunach) w sparingu z Mołdawią i równie zaskakująca z początku nieobecność w meczu z Finlandią w Helsinkach. Po burzliwym i krótkim rozstaniu z reprezentacją zostały już tylko wspomnienia, a teraz czekamy na dobry mecz w Rotterdamie.

Zbigniew Boniek zdecydowanie o powrocie Roberta Lewandowskiego do kadry. "Trzeba to szczerze i jasno powiedzieć"

Lewandowski w nowej fryzurze przyjechał na zgrupowanie w Katowicach

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się w poniedziałek (1 września) w Katowicach. To tego dnia kadrowicze zjeżdżali do hotelu, który będzie w najbliższych dniach ich bazą. Przyjazd piłkarzy jak zwykle wzbudził zainteresowanie wielu kibiców, którzy liczyli na autografy i pamiątkowe zdjęcia. Od rana pod hotelem wyłapywali kolejnych reprezentantów, ale na największą gwiazdę musieli trochę poczekać. Dopiero po godzinie 15 Lewandowski pojawił się pod hotelem, a tłum ogarnęła ekscytacja.

Gwiazdor Barcelony już podczas okresu przygotowawczego "zaszalał" z fryzurą i przefarbował się na blond. Teraz polscy kibice z bliska mogli zobaczyć go w nowym wydaniu, a włosy "Lewego" powoli wracają już do naturalnego koloru. 37-latek przyjechał na zgrupowanie w dobrym humorze i z uśmiechem rozdawał autografy oraz pozował do zdjęć. To wszystko w stylówce biznesmena-golfisty! Zdjęcia z przyjazdu Lewandowskiego i reszty reprezentantów Polski znajdziesz w powyższej galerii.

