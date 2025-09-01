Zbigniew Boniek zdecydowanie o powrocie Roberta Lewandowskiego do kadry. "Trzeba to szczerze i jasno powiedzieć"

Zbigniew Boniek komentuje powrót Roberta Lewandowskiego

Urban nie ma zbyt wiele czasu do selekcjonerskiego debiutu. Mecz z Holandią w Rotterdamie już w czwartek, ale ważniejszy dla układu sił w tabeli eliminacyjnej będzie niedzielne starcie z Finlandią. W Helsinkach to "Suomi" pokonali Polaków 2:1, w meczu, w którym nie wystąpił Lewandowski, a nowym kapitanem miał być Piotr Zieliński (nie zagrał z powodu kontuzji). Nowy selekcjoner przywraca starą hierarchie.

– Robert jest zawsze problemem, ale dla przeciwników, a nie dla nas. Trzeba szczerze i jasno sobie powiedzieć, że miejmy nadzieję, że ten taki zachód słońca, czy schodzenie z europejskiej areny w wykonaniu Roberta będzie trwało jak najdłużej, bo będziemy mieli z tego korzyści. Ale w jego wieku piłkarz nie będzie się rozwijał, tylko zwijał. I chodzi o to, by dla dobra reprezentacji to zwijanie się było jak najwolniejsze – powiedział w programie "Moc Futbolu" na antenie Kanału Sportowego Zbigniew Boniek.

ZOBACZ TEŻ: Marek Papszun nie wytrzymał po porażce Rakowa z Pogonią. Zbeształ dziennikarza na konferencji prasowej!

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

– Psychicznie Robert zawsze przyjeżdżał na zgrupowanie po dwóch-trzech strzelonych golach, po wielkich meczach. Teraz sytuacja trochę się zmieniła, również jeśli chodzi o postrzeganie Roberta po tym co się stało w tym tygodniu w czerwcu. Ja mam nadzieję, że Robert jest na tyle doświadczonym, twardym i dobrym człowiekiem, że zdaje sobie sprawę z sytuacji w jakiej się znalazł. Że nie będzie miał psychicznie żadnych problemów, wyjdzie na boisko i będzie starał się dać z siebie jak najwięcej – dodał były prezes PZPN.

ZOBACZ TEŻ: Piłkarze Legii zdemolowali szatnię Cracovii. Skandaliczne zachowanie! Pokazano zdjęcia ze środka

Lewandowski rozpoczął ten sezon w barwach Barcelony jako rezerwowy, oczywiście z powodu urazu, po którym sukcesywnie dochodzi do pełnej sprawności. Wszystko wskazuje na to, że podczas zgrupowania będzie już w pełni formy. Ostatni raz w narodowych barwach "Lewy" wystąpił marcowym meczu el. MŚ z Maltą.