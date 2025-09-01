Piłkarze Legii zdemolowali szatnię Cracovii. Skandaliczne zachowanie! Pokazano zdjęcia ze środka

Piłkarze Legii zdemolowali szatnię na stadionie Cracovii! Wstyd!

Legia Warszawa przystępowała do meczu z Cracovią mocno wymęczona starciem w ostatnim meczu eliminacji Ligi Konferencji. Co prawda podobnie mogli powiedzieć także inni pucharowicze, którzy jak Legia w czwartek zagrali w Europie, a w niedzielę w Ekstraklasie, ale tylko podopieczni Iordanescu musieli zagrać przeciwko Hibernian dogrywkę. Zmęczenie swojego rywala skrzętnie wykorzystali piłkarze Cracovii, którzy ograli na własnym stadionie warszawski zespół 2:1. Po meczu zrobiło się gorąco, bo piłkarze Legii ruszyli w kierunku... kibiców Cracovii! Niestety, na tym się nie skończyło – złość po meczu zawodnicy stołecznego klubu wyładowali na szatni gości na stadionie krakowskiego zespołu.

O sprawie informuje Piotr Rzepecki na portalu X. Udostępnił on kilka zdjęć z szatni Cracovii, na których widać porozrzucane śmieci i odrapane, wgniecione drzwi wejściowe. – Jak to mówią - klasy nie kupisz… Taki „porządek” zostawili piłkarze Legii Warszawa w szatni gości. Słyszę, że drzwi były tak skopane, że był problem z wejściem do środka. Apel do Cracovii - fakturę za sprzątnie i nowe drzwi proszę podesłać na Łazienkowską – napisał dziennikarz z 365dniopilce.pl

Jak to mówią - klasy nie kupisz…Taki „porządek” zostawili piłkarze Legii Warszawa w szatni gości. Słyszę, że drzwi były tak skopane, że był problem z wejściem do środka.Apel do @KSCracoviaSA - fakturę za sprzątnie i nowe drzwi proszę podesłać na Łazienkowską. pic.twitter.com/u5sLCpLq3M— Piotr Rzepecki (@Rzepecki365) August 31, 2025

Niewykluczone, że będzie właśnie tak, jak napisał Rzepecki. Jeśli cała sprawa jest udokumentowana Cracovia z pewnością będzie mogła domagać się od Legii pokrycia kosztów napraw. Tak czy inaczej wszystkie zespoły Ekstraklasy czeka teraz przerwa od gry – zbliża się przerwa reprezentacyjna i wstrzymane są rozgrywki klubowe na najwyższych szczeblach. Kolejne mecze Ekstraklasy za niespełna 2 tygodnie, Cracovia wróci na boisko 13 września i uda się na teren lidera, Wisły Płock, a Legia dzień później zagra u siebie z Radomiakiem Radom. W trakcie przerwy reprezentacyjnej polska kadra pod wodzą Jana Urbana zagra natomiast dwa bardzo ważne mecze – 4 września z Holandią na wyjeździe oraz 7 września z Finlandią u siebie.

