Holandia - Polska Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz 4.09.2025? Eliminacje MŚ

Mecz Holandia - Polska w eliminacjach MŚ 2026 rozpocznie się 4 września o 20:45 w Rotterdamie.

Jan Urban debiutuje jako selekcjoner, a Robert Lewandowski wraca do roli kapitana reprezentacji Polski.

Sprawdź, gdzie możesz obejrzeć transmisję TV i stream online z tego emocjonującego spotkania!

Poznaj skład Biało-Czerwonych i dowiedz się, co o meczu powiedział nowy trener!

Piłkarska reprezentacja Polski przystępuje do meczu z Holandią w eliminacjach MŚ z nowym selekcjonerem i nowym/starym kapitanem. Debiutujący w roli trenera Biało-Czerwonych Jan Urban przed spotkaniem w Rotterdamie zdecydował, że kapitańską opaskę dostanie znów Robert Lewandowski. Poprzedni selekcjoner Michał Probierz odsunął "Lewego" od tej roli i po konflikcie z gwiazdorem Barcelony oraz blamażu w meczu z Finlandią (1:2) był praktycznie zmuszony podać się do dymisji.

Mecz Holandia - Polska zapowiada się ciekawie, a zdecydowanym faworytem są oczywiście gospodarze. – Wydawało mi się, że te emocje będą zdecydowanie większe, ale być może PESEL robi swoje - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Jan Urban. - Bardzo krótko byłem z drużyną, ale podobało mi się to, co widziałem podczas treningów. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. To ja jestem tutaj „świeżakiem”. Piłkarze wiedzą, jak się do takich spotkań przygotowywać. Mimo że grałem w reprezentacji, to dla mnie jest coś nowego, bo jestem teraz w innej roli – dodał.

Mecz Holandia - Polska: Skład Biało-Czerwonych

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban godzinę przed meczem podał skład Biało-Czerwonych na mecz z Holandią. Pierwsza jedenastka naszego zespołu będzie taka: Polska: 1. Łukasz Skorupski – 2. Matty Cash, 3. Przemysław Wiśniewski, 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior – 13. Jakub Kamiński, 17. Bartosz Slisz, 20. Sebastian Szymański, 10. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski – 9. Robert Lewandowski.

Gdzie oglądać mecz Holandia - Polska NA ŻYWO

Mecz Holandia - Polska w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany w czwartek 4 września w Rotterdamie. Początek meczu Holandia - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Holandia - Polska na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online i na sport.tvp.pl. Relacja na żywo na supersport.se.pl

Sonda Kto wygra mecz Polska - Holandia? Holandia Będzie remis Polska