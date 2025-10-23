Prawda o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Dyrektor kadry ujawnia, co działo się szatni!

Robert Lewandowski, po strzeleniu gola w meczu z Litwą, niespodziewanie doznał kontuzji, która wywołała wiele pytań.

Dyrektor kadry ujawnia, że mimo zgłaszanych dolegliwości, "Lewy" nalegał na grę, co świadczy o jego poświęceniu.

Uraz okazał się poważniejszy niż początkowo sądzono, co stawia pod znakiem zapytania jego udział w kluczowych meczach.

Dowiedz się, co działo się w szatni i jak kontuzja wpłynie na dalszą karierę w Barcelonie

Robert Lewandowski strzelił gola i złapał kontuzję

Robert Lewandowski w meczu Litwa - Polska rozgrywanym w Kownie strzelił bramkę na 2:0 i tym samym przypieczętował zwycięstwo Biało-czerwonych w spotkaniu rozgrywanym w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Ozdobą rywalizacji był gol Sebastiana Szymańskiego bezpośrednio z rzutu różnego. Warto dodać, że "Czarodziej z Podlasia" przy trafieniu "Lewego" zaliczył też asystę. Dobre humory po spotkaniu z Litwą zakłóciła tylko kontuzja Roberta Lewandowskiego. Gdy kapitan kadry wrócił do Barcelony, okazało się, że nabawił się urazu. Skąd wzięła się kontuzja? Kluczowe jest to, co działo się w szatni w przerwie spotkania eliminacyjnego. W rozmowie z portalem Sportowe Fakty wygadał się dyrektor techniczny reprezentacji Adrian Mierzejewski.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Dyrektor kadry ujawnia, co działo się szatni w przerwie meczu Litwa - Polska

Z jego relacji wynika, że Robert Lewandowski dał sygnał, że "coś czuje", ale chciał grać dalej, twierdząc, że "nie jest to poważny uraz".

Sami byliśmy zaskoczeni późniejszymi wynikami badań. W innym przypadku, gdyby Robert narzekał na ból, nikt nie trzymałby go na boisku na siłę

- podkreślił Adrian Mierzejewski.

W drugiej połowie spotkania z Litwą strzelił gola i tym większy szacunek dla niego, że chciał grać z urazem. Mamy nadzieję, że Robert będzie gotowy na listopadowe mecze reprezentacji

- dodał dyrektor techniczny piłkarskiej reprezentacji Polski. Z najnowszych doniesień z Barcelony wynika, że "Lewy" już trenuje na siłowni i biega. Na pewno jednak nie pojawi się na boisku podczas najbliższego El Clasico, czyli meczu Real Madryt - FC Barcelona. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę, 26 października, o godzinie 16.15. W wyjściowej jedenastce Barcy najpewniej zobaczymy za to Wojciecha Szczęsnego, bo kontuzjowany jest pierwszy bramkarz drużyny - Joan Garcia.

