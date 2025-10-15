Sekret niesamowitego gola Sebastiana Szymańskiego z rzutu rożnego ujawniony! O tym będzie mówić się latami

Sebastian Szymański strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego w meczu Litwa - Polska, co jest rzadkim osiągnięciem w futbolu.

Sam zawodnik ujawnił, że ten stały fragment gry był wyćwiczony, co oznacza, że bramka była wynikiem przemyślanej strategii.

Szymański podkreślił również zasługi Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego w grze drużyny, zaznaczając, że Lewandowski tworzy miejsce dla kolegów, a Kamiński dobrze atakuje wolne przestrzenie.

Sekret gola Sebastiana Szymańskiego w meczu Litwa - Polska

Przed rozgrywanym w Kownie meczem Litwa - Polska mieliśmy pewne obawy. Jak się okazało, nie były one bezpodstawne, bo przez pierwszy kwadrans nasza gra wyglądała - delikatnie mówiąc - średnio. Wszystko odmienił Sebastian Szymański, który podszedł do wykonywania rzutu rożnego. Kopnął piłkę, a ta wpadła do siatki, nie dotykając po drodze innego zawodnika. To oznacza, że pomocnik Fenerbahce Stambuł strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego, co w futbolu zdarza się niezwykle rzadko. Wszyscy zastanawiają się nad tym, czy bramka ta była dziełem przypadku, czy przemyślanej strategii. Sekret niesamowitego gola Sebastiana Szymańskiego z rzutu rożnego został ujawniony przez samego zawodnika. Po tym, co wygadał, piłkarz ten zasłużył na jeszcze większe uznanie.

Sebastian Szymański o golu z rzutu rożnego: "Ten stały fragment gry mieliśmy wyćwiczony"

Na stronie internetowej PZPN ukazały się słowa "Czarodzieja z Podlasia" na temat meczu Litwa - Polska i samej spektakularnej bramki.

Wiadomo, że takie piłki nie są łatwe dla bramkarza, szczególnie kiedy wokół znajduje się wielu piłkarzy. Ten stały fragment gry mieliśmy wyćwiczony, w ten sposób chcieliśmy rozegrać i fajnie, że wpadło. Moja ocena za mecz? Dziesięć na dziesięć! Mamy zwycięstwo, trzy punkty i to jest najważniejsze

- powiedział Sebastian Szymański. Wychodzi na to, że to brawurowe wykonanie rzutu rożnego było zaplanowane! Piłkarz Fenerbahce w rozmowie podkreślił też zasługi Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kamińskiego. Przypomnijmy, że to napastnik Barcelony strzelił drugiego gola dla Biało-czerwonych w meczu z Litwą po asyście... Sebastiana Szymańskiego.

Wiele osób nie widzi jak Robert pracuje dla drużyny, tworzy miejsce dla kolegów. Jakub Kamiński z kolei fajnie atakuje te wolne przestrzenie. Mogliśmy w taki sposób zdobyć dzisiaj bramkę. Nie udało się, ale musimy to robić częściej, bo tak chcemy grać

- zaznaczył "Czarodziej z Podlasia".

