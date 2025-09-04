Jan Urban skreślił gwiazdę przed Holandia - Polska! Szokująca decyzja nowego selekcjonera

Jan Urban, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, musiał skreślić dwóch piłkarzy z kadry na mecz z Holandią

Po burzliwym czasie piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry. Z Robertem Lewandowskim jako kapitanem i selekcjonerem Janem Urbanem. Były trener Górnika Zabrze zastąpił po ostatnim zgrupowaniu Michała Probierza, który postawił w czerwcu wszystko na jedną kartę, wdając się w otwarty konflikt z "Lewym", ale po porażce z Finlandią (1:2) nie miał już argumentów. Urban przejął kadrę w trudnym momencie - od razu zagra kluczowe mecze z Holandią i Finlandią, w których Polska potrzebuje punktów jak tlenu.

Holandia - Polska: Urban skreślił Piątka!

Na swoje pierwsze zgrupowanie 63-latek powołał 25 piłkarzy. Przed debiutem w Rotterdamie musiał więc skreślić dwóch piłkarzy do 23-osobowej kadry meczowej. Wybór pierwszego nie stanowił żadnego zaskoczenia - padło na jednego z aż czterech bramkarzy, Bartosza Mrozka. Obok niego na trybunach wylądował jednak Krzysztof Piątek, co jest już sporym zaskoczeniem.

Popularny "Pio" zagrał we wszystkich czterech meczach reprezentacji w tym roku. W poprzednim sezonie klubowym wrócił też do seryjnego strzelania goli w barwach tureckiego Basaksehiru - zdobył 31 bramek i zaliczył 5 asyst we wszystkich rozgrywkach. Przed tym sezonem zdecydował się jednak na egzotyczny transfer i za 10 milionów euro trafił do katarskiego Al-Duhail. A Urbanowi ewidentnie nie jest po drodze z piłkarzami decydującymi się na taki kierunek, o czym świadczy nie tylko skreślenie Piątka, lecz przede wszystkim w ogóle brak powołania dla Marcina Bułki z saudyjskiego Neom SC.

Tak prezentuje się kadra meczowa Polski na mecz z Holandią:

Bramkarze: Łukasz Skorupski, Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski

Obrońcy: Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski, Przemysław Frankowski

Pomocnicy: Jakub Piotrowski, Bartosz Kapustka, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Arkadiusz Pyrka

Napastnicy: Karol Świderski, Robert Lewandowski, Adam Buksa