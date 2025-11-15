Jan Urban traci piłkarza. Opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski, do przewidzenia

Kontuzja Szymańskiego

Piątek miał mieć dla Szymańskiego wyjątkowy charakter – 26-latek świętował swój 50. występ w barwach narodowych. Niestety jubileusz potrwał krótko, bo już w 13. minucie musiał zostać zastąpiony przez Bartosza Kapustkę.

Tuż po spotkaniu trener Jan Urban zapowiadał, że zawodnik Fenerbahce nie będzie brany pod uwagę na mecz z Maltą. W sobotę PZPN potwierdził to oficjalnie – piłkarz otrzymał pozwolenie na wyjazd ze zgrupowania.

– Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, co uniemożliwia mu udział w poniedziałkowym meczu z Maltą. Zawodnik wraca do klubu, gdzie rozpocznie leczenie – przekazał lekarz kadry, Jacek Jaroszewski.

Mecz Malta – Polska, zaplanowany na poniedziałek, zamknie fazę grupową eliminacji do MŚ 2026. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie miejsce w barażach.

