Jan Urban traci piłkarza. Opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski, do przewidzenia

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-11-15 16:42

Reprezentacja Polski będzie musiała poradzić sobie w starciu z Maltą bez jednego ze swoich kluczowych piłkarzy. Sebastian Szymański, który nabawił się urazu już na początku meczu z Holandią, ma na tyle poważną kontuzję, że opuścił kadrę.

Sebastian Szymański, Jakub Kiwior

i

Autor: Cyfrasport Sebastian Szymański, Jakub Kiwior

Kontuzja Szymańskiego

Piątek miał mieć dla Szymańskiego wyjątkowy charakter – 26-latek świętował swój 50. występ w barwach narodowych. Niestety jubileusz potrwał krótko, bo już w 13. minucie musiał zostać zastąpiony przez Bartosza Kapustkę.

Tuż po spotkaniu trener Jan Urban zapowiadał, że zawodnik Fenerbahce nie będzie brany pod uwagę na mecz z Maltą. W sobotę PZPN potwierdził to oficjalnie – piłkarz otrzymał pozwolenie na wyjazd ze zgrupowania.

– Sebastian doznał uszkodzenia mięśnia przywodziciela długiego, co uniemożliwia mu udział w poniedziałkowym meczu z Maltą. Zawodnik wraca do klubu, gdzie rozpocznie leczenie – przekazał lekarz kadry, Jacek Jaroszewski.

Mecz Malta – Polska, zaplanowany na poniedziałek, zamknie fazę grupową eliminacji do MŚ 2026. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie miejsce w barażach.

