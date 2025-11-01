Jednak nie Borussia Dortmund. Sebastian Szymański na celowniku innego giganta! To może być transfer roku

Piotr Lekszycki
2025-11-01 11:10

Sebastian Szymański ostatnio miał gorszy okres w swojej karierze. W Fenerbahce Stambuł nie mieści się w podstawowym składzie i wszystko wskazuje na to, że wkrótce opuści turecki zespół. Mówiło się, że może trafić do Borussii Dortmund. Nowe doniesienia jednak wskazują na to, że reprezentant Polski znalazł się na celowniku innego giganta!

Sebastian Szymański

i

Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji Polski
  • Sebastian Szymański stracił miejsce w składzie Fenerbahce Stambuł po odejściu trenera Jose Mourinho.
  • Po meczu Litwa-Polska, w którym Szymański strzelił gola i zaliczył asystę, pojawiły się spekulacje o jego transferze do Borussii Dortmund.
  • Oprócz Borussii Dortmund, Szymańskim mają interesować się także inne kluby z Niemiec, w tym Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt i VFB Stuttgart.

Sebastian Szymański przeżywa gorsze chwile w klubie po odejściu Jose Mourinho

Sebastian Szymański przez dwa lata świetnie spisywał się w drużynie Fenerbahce Stambuł i był bardzo ważnym elementem zespołu. Duże zaufanie do "Czarodzieja z Podlasia" miał sam Jose Mourinho, który w zeszłym sezonie pełnił funkcję szkoleniowca tureckiej drużyny. Po odejściu "The special one" jednak dla reprezentanta Polski przyszły gorsze chwile. Sebastian Szymański stracił miejsce w składzie, kiepsko szło mu też w kadrze... Aż do meczu Litwa - Polska, w którym pomocnik strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego.

Wiadomo, że takie piłki nie są łatwe dla bramkarza, szczególnie kiedy wokół znajduje się wielu piłkarzy. Ten stały fragment gry mieliśmy wyćwiczony, w ten sposób chcieliśmy rozegrać i fajnie, że wpadło. Moja ocena za mecz? Dziesięć na dziesięć! Mamy zwycięstwo, trzy punkty i to jest najważniejsze

- mówił cytowany na stronie PZPN Szymański. Pomocnik zaliczył też asystę przy trafieniu Roberta Lewandowskiego. Już po spotkaniu z Litwą mówiło się, że "Czarodziej z Podlasia" może pójść właśnie drogą "Lewego".

Sebastian Szymański łączony z Bayerem Leverkusen

Pojawiły się bowiem doniesienia o tym, że Szymańskiego chciałby pozyskać Borussia Dortmund, czyli pierwszy zagraniczny klub Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że - tak przynajmniej informuje sport.de - o naszego zawodnika zabiegają inne kluby z Niemiec, w tym prawdziwy gigant - Bayer Leverkusen. Mowa także o  Eintrachcie Frankfurt i VFB Stuttgart. Na razie jednak żadna konkretna oferta miała nie paść. Gdyby jednak doszło do transferu Sebastian Szymańskiego do Bayeru Leverkusen, byłby to pewnie polski transfer roku. Przy okazji "czarodziej z Podlasia" nawiązałby do Jacka Krzynówka, swego czasu znakomitego zawodnika "Aptekarzy". 

