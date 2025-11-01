Jednak nie Borussia Dortmund. Sebastian Szymański na celowniku innego giganta! To może być transfer roku

Sebastian Szymański stracił miejsce w składzie Fenerbahce Stambuł po odejściu trenera Jose Mourinho.

Po meczu Litwa-Polska, w którym Szymański strzelił gola i zaliczył asystę, pojawiły się spekulacje o jego transferze do Borussii Dortmund.

Oprócz Borussii Dortmund, Szymańskim mają interesować się także inne kluby z Niemiec, w tym Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt i VFB Stuttgart.

Sebastian Szymański przeżywa gorsze chwile w klubie po odejściu Jose Mourinho

Sebastian Szymański przez dwa lata świetnie spisywał się w drużynie Fenerbahce Stambuł i był bardzo ważnym elementem zespołu. Duże zaufanie do "Czarodzieja z Podlasia" miał sam Jose Mourinho, który w zeszłym sezonie pełnił funkcję szkoleniowca tureckiej drużyny. Po odejściu "The special one" jednak dla reprezentanta Polski przyszły gorsze chwile. Sebastian Szymański stracił miejsce w składzie, kiepsko szło mu też w kadrze... Aż do meczu Litwa - Polska, w którym pomocnik strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego.

Wiadomo, że takie piłki nie są łatwe dla bramkarza, szczególnie kiedy wokół znajduje się wielu piłkarzy. Ten stały fragment gry mieliśmy wyćwiczony, w ten sposób chcieliśmy rozegrać i fajnie, że wpadło. Moja ocena za mecz? Dziesięć na dziesięć! Mamy zwycięstwo, trzy punkty i to jest najważniejsze

- mówił cytowany na stronie PZPN Szymański. Pomocnik zaliczył też asystę przy trafieniu Roberta Lewandowskiego. Już po spotkaniu z Litwą mówiło się, że "Czarodziej z Podlasia" może pójść właśnie drogą "Lewego".

Sebastian Szymański łączony z Bayerem Leverkusen

Pojawiły się bowiem doniesienia o tym, że Szymańskiego chciałby pozyskać Borussia Dortmund, czyli pierwszy zagraniczny klub Roberta Lewandowskiego. Okazuje się, że - tak przynajmniej informuje sport.de - o naszego zawodnika zabiegają inne kluby z Niemiec, w tym prawdziwy gigant - Bayer Leverkusen. Mowa także o Eintrachcie Frankfurt i VFB Stuttgart. Na razie jednak żadna konkretna oferta miała nie paść. Gdyby jednak doszło do transferu Sebastian Szymańskiego do Bayeru Leverkusen, byłby to pewnie polski transfer roku. Przy okazji "czarodziej z Podlasia" nawiązałby do Jacka Krzynówka, swego czasu znakomitego zawodnika "Aptekarzy".

