Sebastian Szymański, polski piłkarz Fenerbahce Stambuł, może zimą trafić do Borussii Dortmund.

Po odejściu trenera Jose Mourinho z Fenerbahce, Szymański stracił miejsce w składzie i częściej przebywa na ławce rezerwowych.

Zainteresowanie Szymańskim wyraża kilka klubów Bundesligi, w tym Borussia Dortmund, gdzie Robert Lewandowski rozpoczął swoją międzynarodową karierę.

Sebastian Szymański zmieni klub już zimą? Nowe doniesienia

Sebastian Szymański szybko został pokochany przez tureckich kibiców. Reprezentant Polski przez kilkanaście miesięcy był bardzo ważnym punktem Fenerbahce Stambuł, którego trenerem był słynny Jose Mourinho. Szymański zaliczał się do grona pewniaków portugalskiego szkoleniowca. Polak odwdzięczał się bramkami i asystami. Po odejściu "The special one" z Fenerbahce (opuścił klub pod koniec sierpnia), "Czarodziej z Podlasia" nie gra już tak dobrze i często siedzi na ławce rezerwowych. Błysnął za to w reprezentacji Polski, gdzie w meczu z Litwą strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego, a do tego zanotował asystę przy trafieniu Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, wkrótce Sebastian Szymański może pójść właśnie drogą "Lewego". Pojawiły się doniesienia o tym, że pomocnik już zimą zmieni barwy klubowe! W grze o Szymańskiego podobno jest Borussia Dortmund, czyli klub z absolutnego europejskiego topu.

Sebastian Szymański jak Robert Lewandowski. Borussia Dortmund na liście zainteresowanych

Zainteresowanych Sebastianem Szymańskim ma być kilka klubów Bundesligi - wynika z informacji podanych przez niemiecki Sky Sport. Wśród nich ponoć znajduje się właśnie Borussia Dortmund. Właśnie w BVB wielką międzynarodową karierę rozpoczął Robert Lewandowski. "Lewy" w Borussii Dortmund grał przez cztery lata. Do historii przeszedł przede wszystkim mecz z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Polski napastnik zdobył wówczas cztery gole, dzięki którym Borussia awansowała do finału. Łącznie w barwach BVB Robert Lewandowski rozegrał 131 meczów, w których strzelił 74 gole. Po odejściu z Borusssii w 2014 roku RL9 przez osiem lat grał w Bayernie Monachium (253 meczów, 238 goli). W 2022 odszedł do FB Barcelona, gdzie występuje do dziś.

