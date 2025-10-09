Kamil Grosicki nie miał zamiaru tego ukrywać! Wprost o rozmowie z Robertem Lewandowskim

Robert Szapski
2025-10-09 7:39

Październik oznacza jedno - kolejne emocje związane z meczami reprezentacji Polski w piłce nożnej. Biało-czerwonych pod wodzą Jana Urbana czeka kolejny sprawdzian w eliminacjach mistrzostw świata i nie tylko, ponieważ 9 października dojdzie do towarzyskiego meczu z Nową Zelandią. Kolejny raz wśród powołanych znalazł się Kamil Grosicki, który w czerwcu rozegrał pożegnalny mecz dla reprezentacji Polski. Piłkarz w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przyznał, że po tamtych wydarzeniach odbył specjalną rozmowę z Robertem Lewandowskim.

Kamil Grosicki i Robert Lewandowski

Polska - Nowa Zelandia. Kamil Grosicki zdradził kulisy rozmowy z Robertem Lewandowskim

To kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Na biało-czerwonych w najbliższych dniach czekają dwa spotkania. Pierwsze z nich odbędzie się 9 października i będzie to mecz towarzyski z Nową Zelandią, natomiast trzy dni później ekipa z Robertem Lewandowskim w składzie zamelduje się na Litwie. Oznacza to kolejne starcie o punkty w eliminacjach mistrzostw świata.

Pewne zwycięstwo?

Pierwszy mecz pomiędzy Polską i Litwą miał miejsce zaraz na początku eliminacji mistrzostw świata. Wówczas kadra narodowa prowadzona jeszcze przez Michała Probierza wygrała skromnie 1:0, a bohaterem był Lewandowski, który jako jedyny wpisał się na listę strzelców.

Jan Tomaszewski komentuje powołania Jana Urbana
Poważna rozmowa Kamila Grosickiego i Roberta Lewandowskiego. Piłkarz Pogoni Szczecin zdradził szczegóły

Kamil Grosicki nie rozstał się na długo z reprezentacją Polski, mimo że został rozegrany jego pożegnalny mecz w kadrze narodowej. Po przejęciu drużyny przez Jana Urbana wrócił na zgrupowania już przy pierwszych powołaniach nowego trenera. Piłkarz Pogoni Szczecin zdradził w rozmowie z "WP Sportowe Fakty", że musiał szczerze porozmawiać z Lewandowskim.

Tak, omówiliśmy kilka kwestii. Z Robertem Lewandowski rozmawiałem nawet przed wrześniowym zgrupowaniem - powiedział, po czym dodał, jaki miała charakter ta rozmowa.

Męsko-kumpelska. Najpierw rozmawialiśmy po męsku, później po kumpelsku - zdradził Grosicki.

Nie obyło się także informacji dotyczącej zamieszania wokół pożegnania "Grosika" z kadrą oraz przyjazdem Lewandowskiego, które odbiło się szerokim echem.

Wytłumaczyliśmy to sobie i zamknęliśmy pewne sprawy jak faceci. Było dużo szumu wokół drużyny, niektóre sprawy żyły swoim życiem. Tak jak mój wpis "Dzieje się" na portalu X. Napisałem tak w momencie, gdy Robert tracił opaskę kapitańską. Miałem informację o takiej sytuacji, trochę na fantazji, w wakacyjnym humorze, chciałem się pochwalić "newsem", a niefortunnie pięć minut wcześniej PZPN poinformował o tej decyzji oficjalnie. Nie zamierzałem uderzać w Roberta. Robert to zrozumiał, wie, jaki jestem, że czasem potrafię coś "podpalić", zrobić zamieszanie. Nie miałem złych intencji - wyjawił 37-latek.

