Łączy ich ten sam problem. Co z Fabiańskim, Bereszyńskim i resztą? Ciekawa lista

Krychowiak, Linetty, Jóźwiak i Fabiański. Co dalej?

W trakcie okna transferowego nie brakuje też spekulacji i plotek dotyczących potencjalnych ruchów na rynku. Agenci zawodników intensywnie pracują, by znaleźć najlepsze oferty dla swoich podopiecznych, a kibice z zapartym tchem śledzą doniesienia, licząc na spektakularne transfery.

ZOBACZ TEŻ: Nie uwierzycie, jaki sport uprawiała Marta Nawrocka. Trzeba mieć wyjątkowy talent i giętkość

Grzegorz Krychowiak już kilka tygodni temu zakończył przygodę z cypryjskim klubem Anorthosis Famagusta – po sezonie 2024/25 nie doszło do przedłużenia kontraktu. W minionym sezonie rozegrał dla Anorthosis 21 meczów, strzelił dwie bramki i zanotował dwie asysty. Gorący Cypr oppuścił, bowiem sytuacja finansowa klubu zaczęłą się komplikować i zwyczajnie przerastać finansowe wymagania "Krychy". Ten pozostaje bez klubu i czeka na oferty.

Ktoś mógłby zagwarantować sobie środek pola, biorąc Krychowiaka i... Karola Linettego. Wychowanek Lecha Poznań po pięciu latach spędzonych w Torino, gdzie pełnił nawet rolę kapitana, rozważa kontynuowanie kariery w innych ligach. Wiele wskazuje na to, że nie rozważa kontynuowania jej w Polsce. Włoskie media już w maju informowały o możliwym zainteresowaniu... SSC Napoli. W poprzednim sezonie Linetty rozegrał 28 meczów, zdobywając 3 gole i notując 3 asysty.

Kamil Jóźwiak, po powrocie do Europy i grze w Granadzie, gdzie jednak nie zdołał utrzymać miejsca w składzie, również poszukuje nowego klubu. W przeszłości łączono go z takimi zespołami jak Jagiellonia Białystok czy Widzew Łódź, jednak brak jest konkretnych informacji o postępach w tych negocjacjach. Ostatnio mówiło się (informował o tym serwis Meczyki), że skrzydłowy byłby otwarty na rozmowy z Legią Warszawa. Wciąż jednak nie ma w jego temacie większych konkretów

Były za to w sprawie Pawła Dawidowicza, jeszcze niedawno obrońcy Hellasu Werona. Nowym pracodawcą Dawidowicza ma zostać Al-Hazem z Arabii Saudyjskiej, beniaminek Saudi Pro League. Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tego transferu.

Choć w kadrze nie gra już od dawna, to dalej jest "gorącym nazwiskiem". Łukasz Fabiański też jest do wzięcia, ale raczej przez kogoś blisko Londynu. A pewno przez kogoś z Wysp. Bramkarz zakończył siedmioletnią przygodę z West Hamem. Jego kontrakt z londyńskim klubem wygasł z końcem czerwca. W trakcie ostatniego sezonu Fabiański rozegrał 17 meczów we wszystkich rozgrywkach, w tym 14 w Premier League, 2 w Pucharze Ligi oraz 1 w Pucharze Anglii. I zawsze wyglądał solidnie. Władze Legii Warszawa, w tym dyrektor sportowy Michał Żewłakow, potwierdzili, że podjęli próbę kontaktu z bramkarzem, ale "Bambi" ostatecznie zdecydował się pozostać w Anglii ze względu na sytuację rodzinną. Fabiański chciałby jeszcze trochę pobronić, ale nie chciałby za bardzo "schodzić" z poziomu Premier League. Kilka klubów z zaplecza wyraziło zainteresowanie, ale na podpis pod nową umową trzeba jeszcze poczekać.

ZOBACZ TEŻ: Piotr Żyła rozbrajająco o skokach w Courchevel: Byliśmy głęboko w…

ONI SZUKAJĄ KLUBÓW!

Kadrowicze i byli kadrowicze wciąż szukają dla siebie miejsca

Paweł Dawidowicz, jeszcze niedawno obrońca Hellasu Werona, od 2018 roku regularnie występował w Serie A. Pomimo wcześniejszych spekulacji o jego możliwym transferze do Torino, obecnie brak jest oficjalnych ofert czy zainteresowania jego osobą ze strony innych klubów. Nowym pracodawcą Dawidowicza ma zostać Al-Hazem z Arabii Saudyjskiej, beniaminek Saudi Pro League. Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tego transferu.

Łukasz Fabiański zakończył siedmioletnią przygodę z West Ham United. Jego kontrakt z londyńskim klubem wygasł z końcem czerwca 2025 roku, obie strony nie zawarły nowej umowy. W trakcie ostatniego sezonu Fabiański rozegrał 17 meczów we wszystkich rozgrywkach, w tym 14 w Premier League, 2 w Pucharze Ligi oraz 1 w Pucharze Anglii.

ZOBACZ TEŻ: Dramat Jeremy'ego Sochana. Natychmiastowa decyzja, bez szans na pomoc kadrze

Władze Legii Warszawa, w tym dyrektor sportowy Michał Żewłakow, potwierdzili, że podjęli próbę kontaktu z bramkarzem. Fabiański ostatecznie zdecydował się pozostać w Anglii, ze względu na sytuację rodzinną, która wymagała jego obecności w tym kraju. Nie wyklucza kontynuowania kariery w Anglii, pewnie w nie niższej lidze niż Championship...

Oni dalej są bez klubów: