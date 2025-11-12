Mamy zdjęcia z treningu reprezentacji Polski! Nic się nie ukryło... Jan Urban ma mnóstwo roboty

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów eliminacji mistrzostw świata z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 listopada), a następnie prawdopodobnie czekają ją baraże.

Trener Jan Urban podkreśla, że mecz z Holandią będzie trudny, ale remis na wyjeździe daje motywację do walki, choć Holendrzy mogą nie pozwolić Polakom na długie utrzymywanie się przy piłce.

Jan Urban ma dużo pracy z drużyną podczas treningów, starając się przygotować zespół do trudnego spotkania z Holandią.

Trening reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym

Jan Urban wraz z piłkarzami reprezentacji Polski szykuje się do dwóch spotkań rozgrywanych w ramach eliminacji do mundialu, który odbędzie się w 2026 roku na boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku. Po spotkaniach z Holandią (14.11) i Maltą (17.11) najprawdopodobniej Biało-czerwonych czekać jeszcze będzie jedno lub dwa spotkania barażowe. Na razie jednak myśleć trzeba przede wszystkim o meczu z "Oranje". Przypomnijmy, że we wrześniu dość szczęśliwie zremisowaliśmy z nimi na wyjeździe 1:1. Teraz czeka nas bardzo trudna przeprawa. Na szczęście we wtorek na zgrupowanie dotarł nasz kapitan - Robert Lewandowski. Już z nim w środę, 12 listopada, nasza reprezentacja udała się na trening na Stadionie Narodowym. Mamy zdjęcia, na których widać wszystko. Obserwując piłkarzy, nie ma wątpliwości, że Jan Urban ma z nimi mnóstwo pracy.

Jan Urban o meczu Polska - Holandia

Przed meczem z Holandią selekcjoner doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak silnym rywalem są Holendrzy. W rozmowie z "Super Expressem" Jan Urban deklarował, że jego piłkarze będą dążyć do tego, by dłużej utrzymywać się przy piłce.

Jan Urban bez ogródek o Robercie Lewandowskim. Konkret

Zobaczymy, czy Holendrzy nam na to pozwolą, bo w tak krótkim czasie ani jedna, ani druga drużyna tak bardzo się nie zmieniła. To, że zremisowaliśmy z Holandią na ich terenie, to bardzo ważny punkt i taka dodatkowa motywacja, że można z lepszym też powalczyć – bo za taką uważam reprezentację Holandii. To zazwyczaj kandydat do sukcesu na MŚ i Euro. Musimy być przygotowani na to, że Holendrzy nam nie pozwolą być dłużej przy piłce. Będziemy szukać różnych rozwiązań, żeby to zmienić

- zaznaczył trener, który podczas środowego treningu reprezentacji miał pełne ręce roboty. Oby to przyniosło efekt w trakcie meczu.

W galerii prezentujemy zdjęcia z treningu reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym

