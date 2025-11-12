Krążyły legendy o zarobkach Marcina Bułki w Arabii. Prawda przebiła wszystko "48 razy więcej"

Marcin Bułka, czołowy polski bramkarz, zaskoczył świat piłki nożnej transferem do Arabii Saudyjskiej.

Zamiast do europejskiego giganta, czyli AC Milan, trafił do beniaminka Neom SC, wywołując falę dyskusji.

Marcin Bułka po tym, gdy Wojciech Szczęsny przestał bronić w kadrze, stał się jednym z głównych kandydatów do roli bramkarza numer jeden w drużynie narodowej. Selekcjoner Michał Probierz stawiał raz na niego, raz na Łukasza Skorupskiego. Wydawało się też, że Marcin Bułka z OGC Nice trafi do jakiegoś topowego europejskiego klubu. W grę wchodzić miał nawet słynny AC Milan. Zamiast gry w Mediolanie nasz bramkarz zakotwiczył w... beniaminku ligi w Arabii Saudyjskiej. Dla kibiców to był szok. Do tego wszystkiego doszły plotki o nieziemskich zarobkach Bułki. I te akurat nie okazały się przesadzone. W rozmowie z "Foot Trackiem" bramkarz się nieco otworzył i wygadał prawdę.

Marcin Bułka zarobki. Tyle dostaje w Arabii Saudyjskiej. "48 razy więcej"

Popularny "Buła" zdawał sobie sprawę z tego, że jego transfer nie spodoba się wielu kibicom. - Ja miałem świadomość, że to dla kibiców nie będzie strzał w dziesiątkę, że spadnie na mnie krytyka, że nie poszedłem do Premier League. To jest jasne. Ale nie chce mi się tłumaczyć ludziom, że to są jakieś peryferia futbolu czy jakaś piłka rozrywkowa, no bo nie jest - podkreślił. Odnośnie zarobków Marcin Bułka ujawnił, jak to wygląda w rzeczywistości. Prawda przebiła wszystko!

Przebitkę mam większą niż 12 razy w porównaniu z kontraktem w Nicei. A nie mówię, że tam miałem mało... Kontrakt na cztery lata, czyli mam 48 razy więcej

- wyliczył bramkarz. Dokładnej kwoty podać nie chciał, ale według doniesień medialnych choć miało o zarobki w wysokości 10 milionów euro rocznie. Na razie jednak Marcin Bułka nie może pokazać swoich umiejętności na saudyjskich boiskach, bo nabawił się poważnej kontuzji więzadła krzyżowego w kolanie. W barwach Neom SC Polak zdążył rozegrać tylko jeden mecz.

