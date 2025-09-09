Matty Cash króciutko o Janie Urbanie. Tata piłkarza wszystko ujawnił

Tak Matty Cash mówi o Urbanie. "Jest zachwycony"

Nie jest żadną tajemnicą, że Matty Cash nie do końca miał po drodze z poprzednim selekcjonerem, Michałem Probierzem. Zawodnik Aston Villi nie został powołany na Euro 2024, mimo że sam piłkarz zapewniał, że jest w pełni zdrowy. Później Probierz w ogóle nie skorzystał z niego podczas meczów Ligi Narodów, po których spadliśmy do Dywizji B. Michał Probierz w końcu wrócił do powoływania Matty'ego Casha, ale zespół był już wtedy tak rozbity, że boczny obrońca nie miał za wiele szans pokazać się z dobrej strony. Zmieniło się to pod wodzą Jana Urbana, a Cash (choć nie bez problemów w meczu z Holandią) stał się bohaterem polskiej kadry – dał bramkę na wagę remisu z Holendrami i rozpoczął strzelanie w meczu z Finlandią, ostatecznie zakończonym zwycięstwem 3:1.

Michał Probierz znów na celowniku! Jan Urban obnażył jego braki jako selekcjonera

Trudno teraz zrozumieć, dlaczego Probierz tak bardzo nie chciał Casha w zespole. Pojawiały się różne plotki, mówiące o tym, że selekcjoner... obraził się na piłkarza, bo ten nie chciał się z nim spotkać wieczorem po jednym z meczów Aston Villi, ale trener miał wówczas bardzo niespodziewanie zaprosić Casha, który odmówił ze względu na wcześniej ustalone plany. Tak czy inaczej Cash u Probierza grał rzadko, ale teraz wszystko wskazuje na to, że się to zmieni, a fani mają nadzieję, że 28-latek utrzyma formę z dwóch pierwszych meczów.

Jan Urban zaskoczony po meczu z Finlandią. Tego się nie spodziewał

Jan Tomaszewski wspomina pamiętne mecze Polska - Holandia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piłkarz Aston Villi, mimo braku powołania na Euro starał się mieć dobre stosunki z Michałem Probierzem. – Z poprzednim selekcjonerem Matty starał się mieć dobre relacje, Pan Probierz nie wziął go na ostatnie Euro, ale Matty go szanował, był w kontakcie ze sztabem – wyjawił tata zawodnika w rozmowie z portalem Sport.pl – Teraz przekazał mi, że jest zachwycony nowym trenerem – wyjawił Stuart Cash. I trudno się dziwić, bo na razie gra pod wodzą Urbana wygląda dla 28-latka bardzo dobrze. – Matty powiedział mi, że cały tydzień zgrupowania kadry był bardzo pozytywny. On bardzo cieszył się ze spędzonego tam czasu – dodał.

Urodzinowy prezent Anny Lewandowskiej od Roberta. Grał z Finlandią, ale nie zapomniał o żonie