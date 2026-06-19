Mundial trwa w najlepsze, a tu taka informacja o Robercie Lewandowskim! "Zaczęło się dziać"

Biograf Roberta Lewandowskiego ma nowe informacje

Gdy Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona, ze zdwojoną siłą ruszyła lawina spekulacji na temat tego, gdzie kapitan reprezentacji Polski zagra w kolejnym sezonie. Początkowo wydawało się, że "Lewy" trafi do saudyjskiego Al-Hilal, ale ostatnio temat mocno ucichł. Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że najbliżej pozyskania Roberta Lewandowskiego jest amerykańskie Chicago Fire. Polski napastnik poleciał nawet do USA, gdzie spotkał się z przedstawicielami klubu z MLS. Wszystko wskazywało na to, że ogłoszenie oficjalnego transferu kapitana naszej kadry do Chicago Fire to tylko formalność. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Nowe informacje przekazał Sebastian Staszewski, biograf Roberta Lewandowskiego.

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Robert Lewandowski nie trafi do Chicago Fire?

W mediach już krążyły wiadomości, że "Lewy" najpóźniej 22 czerwca podpisze kontrakt z amerykańskim klubem. Staszewski jednak zdementował te informacje. - Do 22 czerwca nic się nie wydarzy. Z tego, co słyszałem, nie ma sztywnego terminu, do którego Robert się ma określić. Trzeba uzbroić się w cierpliwość - zaznaczył dziennikarz w programie "Studio Mundial". Mało tego, jego zdaniem "Chicago Fire nie jest pierwszym wyborem Roberta".

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Gdyby tak było, to już by ten kontrakt podpisał. Warunki są całkiem nieźle, jedna z najwyższych pensji w lidze

- argumentował Staszewski. Zaznaczył jednak, że w sprawie przyszłości kapitana reprezentacji Polski "zaczęło się dziać"

Wyjazd Roberta (do Chicago - red.) wzbudził olbrzymie zainteresowanie. To się działo na naszych oczach, a rzadko takie sprawy toczą się publiczne

- dodał biograf Roberta Lewandowskiego. Wygląda na to, że nie jest całkiem zamknięta opcja wyjazdu "Lewego" do Arabii Saudyjskiej. - Coś się zaczęło ruszać, bo dotąd Saudyjczycy byli bierni. Liga saudyjska jest w stagnacji i trzeba poczekać, żeby ten złoty strzał się pojawił - wyjaśnił dziennikarz.

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