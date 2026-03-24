Nowe koszulki reprezentacji Polski. Ceny zwalają z nóg, ale to już norma!

Reprezentacja Polski w marcu staje do walki o awans na MŚ 2026.

Właśnie poznaliśmy koszulki, w których Biało-Czerwoni mieliby zagrać na mundialu.

Ta meczowa kosztuje aż 689,99 zł - podobnie jak przy okazji poprzedniej kolekcji z 2024 roku.

Nowe koszulki reprezentacji Polski - ceny. Powtórka z 2024

Podobnie jak dwa lata temu, piłkarska reprezentacja Polski walczy o udział w wielkim turnieju w barażach. Wtedy kadrze Michała Probierza udało się pokonać Estonię i Walię i awansować na Euro 2024. Dokonano tego w nowych koszulkach od firmy Nike, a po dwóch latach historia zatacza koło. Tym razem Polska zagra o awans na MŚ 2026 już w nowych trykotach z Albanią i w ewentualnym finale baraży pięć dni później z Ukrainą/Szwecją. Od poniedziałku, 23 marca, kibice oficjalnie mogą kupować koszulki przygotowane z myślą o tegorocznym mundialu.

Podobnie jak w 2024 roku, koszulki przygotowano w 3 modelach: Match, Stadium i Top. Ceny również prezentują się niemalże identycznie:

689,99 zł - za koszulkę meczową w najwyższym standardzie Match, stosowanym przez piłkarzy reprezentacji.

- za koszulkę meczową w najwyższym standardzie Match, stosowanym przez piłkarzy reprezentacji. 469,99 zł - za koszulkę Stadium, uznawaną za wierną replikę meczowej.

- za koszulkę Stadium, uznawaną za wierną replikę meczowej. ponad 300 zł - za budżetową koszulkę Top, z wykorzystaniem mniej innowacyjnych technologii.

Dwa lata temu takie ceny wywołały spore poruszenie, a PZPN tłumaczył, że "nie chodzi o związkową marżę, a o strategię cenową sponsora technicznego, czyli firmy Nike". Zainteresowani kibice muszą więc sięgnąć głęboko do kieszeni, choć premiera nowych koszulek wzbudziła mieszane reakcje.

"Ale wstyd. Koszulka dla prawie 40-milionowego kraju prosto z katalogu jak dla drużyny z niższej ligi" - komentowali rozczarowani kibice. Wskazywano, że szczęśliwie kontrakt z Nike dobiega końca, a medialne przecieki mówią o bliskim porozumieniu z Adidasem, którego nieoficjalny projekt nawiązujący do dawnych lat skradł serca polskich internautów.

Nie zmienia to faktu, że po ewentualnym awansie na MŚ 2026, Polska zagra w USA, Meksyku i Kanadzie w zaprezentowanych oficjalnie koszulkach. Najpierw trzeba przejść jednak baraże, a pierwszy krok do wykonania już w czwartek, 26 marca, z Albanią.

Jest tylko jedna koszulka reprezentacji Polski. Ta, którą nosisz Ty. 🇵🇱Załóż ją razem z reprezentacją. pic.twitter.com/HJ069RscXx— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 23, 2026