Oglądalność meczu Polska - Finlandia może zaskakiwać. Znamy dokładne liczby

Wcześniejsze starcie Holandia – Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata obejrzało 4,1 mln osób. Transmisja zapewniła Telewizji Polskiej pozycję lidera oglądalności we wszystkich grupach odbiorców. TVP1, które emitowało to spotkanie, było najczęściej wybieraną anteną zarówno przez ogół widzów, jak i w grupach komercyjnych.

W miniony weekend Telewizja Polska dodatkowo wzmocniła swoją pozycję na rynku. Udział całej grupy TVP wyniósł 22,3%, natomiast średni udział TVP1 ukształtował się na poziomie 7,7%.

W niedzielę, 7 września, Jedynka osiągnęła najwyższy wynik oglądalności we wszystkich kategoriach: 9,5% w grupie 4+, 8,7% w grupie 16–59 oraz 9,0% w grupie 16–49. Z kolei TVP Sport znalazło się w pierwszej dziesiątce stacji, przekraczając 3,5% udziału zarówno w grupie 4+, jak i wśród odbiorców komercyjnych. Był to najlepszy rezultat tej anteny od listopada 2024 roku.

Pierwsze zwycięstwo kadry odniesione pod wodzą selekcjonera Jana Urbana, a transmisję w Telewizji Polskiej śledziło 4 930 410 widzów.

