Pilny komunikat PZPN przed pogrzebem Jacka Magiery! Ważne informacje

Polski Związek Piłki Nożnej wydał pilny komunikat przed pogrzebem Jacka Magiery, który zmarł nagle podczas treningu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek w Warszawie, a PZPN poinformował o szczegółach dotyczących miejsca pochówku.

Rodzina zmarłego trenera prosi o uszanowanie prywatności i podjęła decyzję o braku obecności mediów podczas mszy żałobnej.

Nagła śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła środowiskiem sportowym. Były piłkarz i ceniony trener zmarł 10 kwietnia w wieku 49 lat w czasie treningu biegowego. Zasłabł podczas treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu i mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować.

We wtorek wieczorem tłumy kibiców żegnały Jacka Magierę w czasie mszy świętej we Wrocławiu. Pogrzeb odbędzie się w czwartek w Warszawie. Przed tą uroczystością PZPN rozesłał do przedstawicieli ważny komunikat. Poinformował w nim, w której kwaterze spocznie trumna z ciałem Jacka Magiery.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach (wejście bramą główną od ul. Powązkowskiej), gdzie o godz. 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa śp. Jacka Magiery. Trumna spocznie w kwaterze K-1-17 - czytamy w komunikacie PZPN.

PZPN poinformował również, że na wyraźną prośbę rodziny Jacka Magiery obecność mediów podczas mszy świętej żałobnej nie będzie możliwa. Wcześniej bliscy zmarłego prosili o nieprzynoszenie kwiatów.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Jacka Magiery, które odbędą się w czwartek, 16 kwietnia 2026 r. w Warszawie, na wyraźną prośbę Rodziny oraz organizatora informujemy, że obecność mediów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego podczas mszy świętej żałobnej nie będzie możliwa. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tej decyzji i zachowanie należytej powagi w tym szczególnym czasie - napisał do mediów PZPN.

