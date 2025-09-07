Polska – Finlandia: Znamy składy! Jan Urban ogłosił wyjściową jedenastkę

Polska - Finlandia: Znamy składy na mecz

Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie mecz z Finlandią w Chorzowie w identycznym składzie jak w czwartek na wyjeździe z Holandią (1:1), również w eliminacjach mistrzostw świata. Kapitan Robert Lewandowski po raz 160. wystąpi w kadrze. Początek o godz. 20.45.

Biało-czerwonych po raz drugi w roli selekcjonera poprowadzi Jan Urban, który zadebiutował w czwartek w Rotterdamie. Polacy mają na razie 7 pkt w grupie G eliminacji MŚ 2026, podobnie jak Finowie. Wcześniej, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, wygrali w marcu w Warszawie z Litwą 1:0 i Maltą 2:0, a w czerwcu ulegli Finlandii w Helsinkach 1:2.

Polska – Finlandia: Zaskakująca statystyka Roberta Lewandowskiego. Tego się nie spodziewacie!

Po raz 101. wystąpi w reprezentacji Piotr Zieliński, a 71. spotkanie zaliczy Jan Bednarek, który latem zmienił klub i przeszedł z Southampton FC do FC Porto.

Skład Polski na mecz z Finlandią: Łukasz Skorupski - Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski