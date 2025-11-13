Polska – Holandia: Fatalna statystyka reprezentacji Polski. Czy uda się to zmienić?

Polska zagra z Holandią w kolejnej kolejce eliminacji mistrzostw świata

Podopieczni Jana Urbana mogą przełamać fatalną passę trwającą aż 46 lat

Spotkanie zostało zaplanowane na piątek, 14 listopada o 20:45

Polska – Holandia: 46 lat bez zwycięstwa z „Oranje”

Trzy zwycięstwa, w tym ostatnie w 1979 roku, osiem remisów i 10 porażek – to bilans dotychczasowych 21 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Holandią. Bramki: 21–31 na niekorzyść biało-czerwonych. Obie drużyny zmierzą się w piątek w Warszawie w meczu eliminacji mistrzostw świata.

Pierwszy mecz między Polską a Holandią odbył się w 1968 roku w Warszawie i zakończył bezbramkowym remisem. Wszystkie trzy zwycięstwa nad „Pomarańczowymi” Polacy odnieśli między 1969 a 1979 rokiem. Najsłynniejsze z nich to wygrana 4:1 z ówczesnymi wicemistrzami świata, z Johanem Cruyffem w składzie, we wrześniu 1975 roku w Chorzowie w eliminacjach mistrzostw Europy.

Mamy zdjęcia z treningu reprezentacji Polski! Nic się nie ukryło... Jan Urban ma mnóstwo roboty

Cztery lata później, w maju 1979 roku, po bramkach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura, biało-czerwoni pokonali Holandię 2:0, również na Stadionie Śląskim, w kwalifikacjach Euro 1980. Było to ostatnie jak dotąd zwycięstwo Polski nad tym rywalem.

Polakom zawsze czegoś brakuje do zwycięstwa

W kolejnych 14 meczach Polacy zanotowali sześć remisów i osiem porażek. Wszystkie remisy padły na boiskach rywala, m.in. 1:1 we wrześniu 2013 roku w Rotterdamie, w selekcjonerskim debiucie Jana Urbana.

W kraju reprezentacja Polski przegrała pięć kolejnych spotkań z Holandią, ostatnio 0:2 we wrześniu 2022 roku na PGE Narodowym w Lidze Narodów. Dwa razy poniosła porażkę także na terenie neutralnym, m.in. 1:3 w Hamburgu w czerwcu 2024 roku podczas mistrzostw Europy. Bilans rywalizacji od ostatniego zwycięstwa uzupełnia przegrana 0:1 w Amsterdamie we wrześniu 2020 roku w Lidze Narodów.