Polska – Nowa Zelandia NA ŻYWO. Bez Lewandowskiego na Nową Zelandię, jest debiutant [Wynik LIVE]

Polska – Nowa Zelandia -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Polska: Drągowski - Kędziora, Ziółkowski, Wiśniewski - Frankowski, Piotrowski, Zieliński, Skóraś - Kozłowski, S. Szymański - Piątek.

Nowa Zelandia: Paulsen - Payne, Boxall, Surman, De Vries - Thomas, Stamenic - McCowatt, Singh, Garbett - Waine.

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Polska – Nowa Zelandia relacja NA ŻYWO i wynik meczu

Reprezentacja Polski z pewnością nie odczuwa dużej presji na październikowym zgrupowaniu. Co prawda zagramy jeden mecz eliminacji mistrzostw świata 2026 przeciwko Litwie, na wyjeździe, gdzie ostatnio problemy miała nawet Holandia, ale trudno spodziewać się, by polski zespół podszedł do tego spotkania tak lekceważąco, jak miało to miejsce w przypadku Holendrów. Ważne będzie przede wszystkim rozegranie takiego meczu, jak z Finami – aby polski zespół miał pod kontrolą wynik i wydarzenia boiskowe.

Kamil Grosicki wspomina początki Ousmane Dembele. Złota Piłka i zaskakująca historia sprzed lat

Wcześniej jednak Polacy zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią i tutaj nie ma ani wysokiej stawki, ani nawet dużego prestiżu rywala – jak miało to miejsce choćby w sparingu z Niemcami w trakcie eliminacji Euro 2024. Nic więc dziwnego, że Jan Urban postawił w meczu z Nowozelandczykami na piłkarzy, którzy mają mniejsze szanse na grę w ważniejszych spotkaniach i będzie to dla nich okazja, by pokazać się selekcjonerowi przed kolejnymi starciami.