Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie od PZPN. Decyzja mogła być tylko jedna

Prezydent na meczu Polska - Holandia

Będzie to już piąte spotkanie Polaków pod wodzą Jana Urbana. Dotychczas drużyna prowadzona przez tego trenera zanotowała trzy zwycięstwa i jeden remis. Ten remis padł na początku jego kadencji – we wrześniu, gdy Biało-Czerwoni zagrali na wyjeździe z Holandią i zdołali wywalczyć wynik 1:1. Tamten mecz pokazał, że Polacy potrafią rywalizować z silnymi przeciwnikami.

Rewanż odbędzie się w piątek, 14 listopada. Jak przekazał WP SportoweFakty, specjalnym gościem wydarzenia będzie prezydent Karol Nawrocki, który pozytywnie odpowiedział na zaproszenie PZPN.

ZOBACZ TEŻ: Polska - Holandia: Ronald Koeman wypalił o Polakach i Lewandowskim. Trener Holendrów nie owijał w bawełnę

Nawrocki wielokrotnie manifestował swoje przywiązanie do futbolu. We wrześniu pojawił się na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas meczu z Finlandią, zakończonego zwycięstwem Polski 3:1 po bardzo dobrej grze. Po spotkaniu odwiedził szatnię reprezentacji, by osobiście pogratulować zawodnikom wyniku i zaangażowania. Ta wygrana miała istotne znaczenie w walce o drugą pozycję w grupie, dającą prawo gry w barażach.

ZOBACZ TEŻ: Specjalny plan Jana Urbana na mecz z Holandią. "Mamy nadzieję, że to wypali"